Wolverhampton ganha disputa com Lyon e anuncia a contratação de João Gomes

(via Agência Estado)

Depois de vencer a disputa com o Lyon pelo ingresso do volante João Gomes, o Wolverhampton anunciou o acerto com o ex-jogador do Flamengo nesta segunda-feira. Para divulgar a novidade, o clube inglês usou a hashtag #FreeJoaoGomes para ilustrar a novela que se tornou a transferência do atleta para o futebol da Inglaterra.

O valor envolvendo a ida ddo atleta é de 18,7 milhões de euros(algo em torno de R$ 103 milhões). Ele assinou um vínculo de cinco temporadas e pode trazer ainda mais dividendos ao Flamengo. O contrato estipula um bônus de 1,5 milhão de euros no caso de cumprimentos de metas.

João Gomes já tinha se acertado com o novo time e a as negociações estavam já definidas no início de janeiro. No entanto, a investida do time francês, que apresentou uma oferta superior ao Wolverhampton, travou o que parecia certo. A volta do volante aos treinos chegou a ser cogitada nesse período, mas nesta segunda, o acordo foi selado.

O volante de 21 anos deixa o clube após uma temporada de muita valorização com as conquistas dos títulos da Copa do Brasil e do Brasileiro. Revelado no clube, ganhou espaço no time principal com a chegada de Paulo Souza e se firmou de vez ao ter Dorival Júnior como treinador, no ano passado. Mesmo com a vinda de Arturo Vidal, João Gomes se manteve como titular e fechou o ano em alta na Gávea.