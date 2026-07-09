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Wimbledon terá uma campeã inédita em decisão entre as tchecas Muchova e Noskova

Escrito por Fábio Hecico (via Agência Estado)
Publicado em 09.07.2026, 14:58:00 Editado em 09.07.2026, 15:07:03
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Terceiro Grand Slam da temporada, Wimbledon terá uma campeã inédita na final de sábado. E será da República Tcheca. Karolina Muchova desbancou a norte-americana Coco Gauff em um sensacional tie-break no terceiro set e enfrentará a compatriota Linda Noskova, algoz da ucraniana Marta Kostyuk com duplo 6/4.

Será a terceira campeã da República Tcheca nas últimas três edições de Wimbledon. Ano passado a polonesa Iga Swiatek ergueu o troféu, mas as tchecas se garantiram no topo com Barbora Krejcikova em 2024 e Marketa Vondrousova em 2023. Karolina Pliskova ainda foi vice em 2021.

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Primeira a entrar em quadra nesta quinta-feira, Muchova parecia caminhar para um triunfo fácil ao ganhar o primeiro set sem sustos, com 6/2. Ocorre que Coco Gauff reagiu de maneira imponente, empatando a partida com 6 a 1.

A definição veio em um terceiro set eletrizante. E com contornos de drama para a tenista tcheca após 12 games sem quebras. Com 6 a 6, as tenistas foram ao super tie-break de 10 pontos confiantes. E a europeia logo abriu 4 a 1.

Coco reduziu a desvantagem para 4 a 3 e só não empatou em linda cruzada porque Muchova deu um salto e, com os dois pés no ar, conseguiu acertar a bola e fazer 5 a 3. E empate veio com 6 a 6 e se repetiu até 9 a 9 após a norte-americana errar o voleio na rede e desperdiçar incrível match point com erro imperdoável.

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A tcheca também teve um match point desperdiçado próxima da rede ao escorregar. Na segunda oportunidade, contudo, atacou e viu Gauff parar na rede para celebrar uma dura vitória por 6/2, 1/6 e 7/6 (12/10).

Logo depois foi a vez da compatriota Linda Noskova se garantir na decisão ao acabar com a empolgação de Kostyk no Grand Slam londrino. Com duas quebras quando tinha 5 a 4 nas parciais, a tcheca se garantiu com duplo 6 a 4.

"Karolina é uma lutadora tão incrível, uma jogadora extraordinária e, acima de tudo, uma ótima pessoa. Fico feliz por estar jogando minha primeira final com ela", comemorou Noskova.

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Coco Gauff Karolina Muchova Marta Kostyuk, Linda Noskova tênis Wimbledon
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