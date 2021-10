Willian volta após drama familiar e Palmeiras trabalha de olho no Bragantino

Da Redação

Abel Ferreira não quer perder tempo no Palmeiras e, horas depois da dolorosa derrota por 2 a 1 para o América-MG, de virada, em Belo Horizonte, já estava trabalhando com o time na Academia de Futebol. Depois de passar por um drama familiar, o atacante Willian foi a novidade do treino desta quinta-feira.

O atacante foi liberado das atividades nos últimos dias após a mulher perder o quarto filho do casal com 25 semanas de gestação. Willian ficou bastante abalado e recebeu até auxílio psicológico do clube.

O elenco palmeirense voltou de Belo Horizonte de madrugada, dormiu na Academia de Futebol, e quem jogou mais de 45 minutos fez apenas reabilitação. Já os reservas e Willian foram para o campo, onde Abel comandou atividades técnicas em dimensões reduzidas. Com ênfases específicas, os primeiros trabalhos foram sem goleiros, que treinaram separados. Depois, o português juntou todo mundo para complementar os trabalhos.

O Palmeiras já volta a jogar neste sábado e o técnico tem pouco tempo para recuperar o time, abalado com a derrota e rendendo abaixo do esperado nas duas últimas rodadas do Brasileirão. Na busca da recuperação, o treinador terá de mexer na escalação e "achar" um lateral-direito. Mayke e Marcos Rocha estão machucados e Gabriel Menino, suspenso, assim como o volante Felipe Melo.

Será o reencontro do time com a torcida, mas os resultados ruins no Brasileirão - fez apenas quatro pontos no segundo turno, acumulando três derrotas em cinco partidas - parecem ter desmotivado os palmeirenses a irem ao Allianz Parque. A procura por bilhetes é fraca e há entrada disponível para todos os setores.