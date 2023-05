Willian marca duas vezes e garante vitória do Fulham no Campeonato Inglês

(via Agência Estado)

Em um jogo que teve o ex-corintiano Willian como destaque, o Fulham fez a festa de sua torcida ao derrotar o Leicester por 5 a 3 nesta segunda-feira, pelo Campeonato Inglês. Ele fez o primeiro e o quinto gol comandando a goleada diante de seus torcedores. O brasileiro Vinícius também deixou a sua marca nas redes adversárias.

O resultado deixa a equipe do meia brasileiro na parte intermediária da classificação com 48 pontos. Já o Leicester complicou ainda mais a sua situação. A equipe segue estagnada nos 30 pontos e corre sérios riscos de rebaixamento.

O triunfo do Fulham começou em grande estilo, com direito a um gol de falta de Willian logo aos dez minutos. O Leicester mal teve tempo de assimilar o golpe e sofreu o segundo aos 18 minutos, marcado pelo centroavante Vinícius. Jogando em ritmo de treino, o time da casa marcou mais um antes do intervalo com Tom Cairney achando espaço para a finalização de perna direita.

O segundo tempo manteve o panorama do início da partida e com seis minutos, o Fulham voltou a movimentar o placar novamente com Cairney.

Nas poucas vezes em que conseguiu ir ao ataque, o Leicester descontou com Harvey Barnes. Mas a jornada era mesmo de Willian. Aos 14 minutos, ele teve liberdade para fechar da esquerda para o meio e acertou um belo chute da entrada da grande área para fazer o quinto do Fulham.

No fim da partida, o Leicester esboçou uma reação. Maddison fez de pênalti, o segundo de sua equipe e Harvey Barnes fez o terceiro no minuto final diminuindo o estrago.

No outro jogo da rodada, o Everton atropelou o Brighton por 5 a 1, mesmo jogando na casa do adversário. Na construção do resultado, o time visitante abriu 3 a 0 ainda no primeiro tempo com dois gols de Doucoure e um de Steele.

Na volta do intervalo, McNeil aumentou a vantagem aos 31 minutos, mas MacAlliser diminuiu a vantagem. Nos acréscimos, McNeil fechou a goleada em 5 a 1. O resultado foi importante para o Everton, que chegou aos 32 pontos e conseguiu um pequeno fôlego na luta contra a zona do descenso. Com 55 pontos, o Brighton perdeu a chance de passar o Everton e segue na sétima colocação.