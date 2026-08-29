Willian confirma rescisão e se despede do Grêmio após passagem apagada

O meia Willian se despediu oficialmente do Grêmio, na tarde deste sábado (29), após assinar a rescisão de contrato. Aos 38 anos, o jogador publicou uma mensagem nas redes sociais aos torcedores do time gaúcho.

"Como muitas pessoas já sabiam, acertei minha saída do Grêmio há algumas semanas e hoje, assinamos oficialmente a rescisão do meu contrato. Quero agradecer ao clube, aos funcionários, aos torcedores e aos jogadores que me receberam muito bem durante o período em Porto Alegre. Desejo muito sucesso ao Grêmio nos desafios que ainda estão pela frente neste ano e também no futuro".

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Em um ano pela equipe, o meio-campista não repetiu o sucesso do futebol europeu e marcou apenas dois gols em 28 partidas, além de cinco assistências. Ele fez parte do elenco campeão estadual no início da temporada, embora não tenha sido titular na equipe de Luís Castro.

Com duas participações em Copas do Mundo e vários títulos europeus no currículo, Willian tem três passagens curtas pelo futebol profissional do Brasil. As duas anteriores foram com a camisa do Corinthians. Em uma delas, saiu muito jovem do time paulista após ser vendido para o Shakhtar Donetsk, em 2007.

Em 2021, o meia retornou ao seu clube formador e foi considerado a principal contratação da equipe na temporada. Apesar do entusiasmo, o experiente não conseguiu bons números e acertou a rescisão com o Corinthians pouco tempo depois, após relatar ameaças de torcedores nas redes sociais.

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Sem contar com o jogador desde julho, o técnico Luís Castro prepara o Grêmio para receber a Chapecoense neste domingo (30), às 18h30. O time precisa da vitória diante do lanterna para se afastar da zona de rebaixamento.