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Weverton se declara ao Palmeiras e mostra confiança no Grêmio: ?Vamos sair dessa situação?

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O goleiro Weverton viveu um início de tarde especial neste domingo (20) ao garantir o empate do Grêmio diante do vice-líder Palmeiras, dentro de casa, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a excelente exibição, em entrevista ao Premiere, o arqueiro negou qualquer tipo de mágoa com o antigo clube.

"Pra mim é sempre uma honra poder jogar contra o Palmeiras, não dá para esconder a emoção. Às vezes acham que você joga muito para mostrar alguma coisa, mas pelo contrário, eu torço muito pelos companheiros. São 12 títulos, o goleiro que mais ganhou títulos na história e o Palmeiras vai estar sempre no meu coração. Não foi para mostrar nada, não preciso disso".

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Mesmo com o bom rendimento, o goleiro Weverton lamentou a situação do Grêmio na tabela e mostrou confiança para a sequência do Campeonato Brasileiro. Com o empate diante do Palmeiras, somado a goleada do Vasco sobre o Coritiba neste sábado (19), o Grêmio vai para a pausa da Data Fifa na 17ª colocação.

"Não era o que esperávamos, queríamos vencer porque os resultados nos colocaram na zona do rebaixamento, mas não podemos desprezar um ponto. Fazia tempo que não passávamos um jogo sem sofrer gols. Agora é aproveitar a pausa. Tenho certeza que vamos sair dessa situação incômoda".

O time de Renato Gaúcho retorna aos gramados no dia 07 de outubro, no estádio do Mangueirão, no Pará, em um duelo de vida ou morte diante do Remo. A equipe nortista está na penúltima colocação e precisará da vitória para se manter vivo na briga contra o rebaixamento.

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