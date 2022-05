Weverton 'prepara' Danilo para trote na seleção e festeja boa fase do Palmeiras

Da Redação

O clima do Palmeiras é de desconcentração total. Um dia após ver Danilo ser convocado pela primeira vez para a seleção brasileira e ainda celebrar a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o goleiro Weverton revelou que terá uma missão extra nos próximos dias: 'preparar' o volante para o trote na equipe nacional. Ainda comemorou o grande momento palmeirense em momento decisivo da temporada e também festejou nova presença na lista de Tite.

Weverton já passou pela experiência de batismo da qual os novatos da seleção brasileira são submetidos, e garante que deixará Danilo pronto para não se apresentar como um "estranho." O goleiro também foi chamado por Tite e será o responsável por quebrar a vergonha do jovem de 21 anos.

"É sempre uma alegria imensa ser convocado e motivo de muito orgulho. É fruto do trabalho que venho fazendo no clube, de me manter sempre em alto nível. E eu gosto de agradecer sempre às pessoas que me ajudam no dia a dia", afirmou o goleiro, antes de falar do companheiro de Palmeiras e agora de seleção.

"Sobre o Danilo, eu lembro da minha primeira convocação, é um momento muito feliz e ao mesmo tempo muito tenso. Vai ter o tradicional trote que vai tirar um pouco do sono dele (risos), mas já passei alguns conselhos, como decorar bem o Hino Nacional, pensar em uma piada... É um momento muito feliz, ele merece muito e vai aproveitar bem a oportunidade", garantiu o goleiro.

Com vagas garantidas às oitavas de final na Copa Libertadores e também na Copa do Brasil, Weverton agora pede para o Palmeiras levar este ótimo momento para os pontos corridos do Brasileirão, competição na qual a equipe ainda não decolou e se prepara para hospedar o Red Bull Bragantino, no sábado.

Na 13ª colocação apenas, com seis pontos, o Palmeiras não admite novo tropeço em casa após perder do Ceará, por 3 a 2, na estreia, e apenas empatar com o Fluminense, na rodada passada, por 1 a 1.

"Estamos chegando a um período do ano muito importante, as decisões estão se aproximando e manter o alto nível é muito importante. A classificação na Copa do Brasil foi importante, é uma competição que queremos fazer um grande trabalho e ontem fizemos a nossa parte muito bem feita", disse Weverton. "Agora é voltar nossas atenções ao Brasileiro, o Bragantino é um adversário duro, e vamos nos concentrar bem para obtermos a nossa primeira vitória no Allianz Parque na competição."