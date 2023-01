Weverton destaca rivalidade e diz que final da Supercopa vai 'parar o Brasil'

(via Agência Estado)

Weverton está ansioso com a possibilidade de erguer mais uma taça pelo Palmeiras logo no primeiro mês do ano. Atual campeão brasileiro, o time palmeirense decide a Supercopa do Brasil com o Flamengo, campeão da última edição da Copa do Brasil, a partir das 16h30 deste sábado, em jogo único no Estádio Mane Garrincha. Diante da grandeza das duas equipes e as conquistas que tiveram nos últimos ano, o goleiro alviverde considera o confronto digno de "parar" o país.

"Sabemos que é uma grande rivalidade do futebol brasileiro pelas conquistas, tenho certeza de que será um grande jogo. Estamos felizes de estar envolvido nesse tipo de evento, porque é algo que para o Brasil. Todos vão parar para assistir e somos privilegiados de fazer parte. Contamos com o apoio, a vibração e o incentivo de sempre, tudo que eles têm feito por nós nos últimos anos. Dentro de campo, vamos entregar o máximo para que possamos mais uma vez dar alegria ao torcedor", comentou o jogador.

O Palmeiras iniciou o Paulistão sem encher os olhos dos torcedores, com uma vitória e dois empates. Depois, venceu o Ituano por 3 a 1, no meio desta semana, mas com um time cheio de reservas, já que os titulares foram poupados para a decisão. O início oscilante não é visto como motivo de preocupação para Weverton, que vê o time bem preparado física e taticamente.

"Essa pré-temporada foi um pouco diferente, mas eu vi um comprometimento muito grande dos jogadores em relação ao treino online. Nos deu muita capacidade para chegar à Academia em uma condição boa, já treinando com bola. Ninguém chegou acima do peso e isso adiantou muito o processo dos trabalhos com o Abel. Termos sido profissionais de nos cuidarmos e voltarmos na melhor forma possível foi importante porque sabemos da nossa responsabilidade no clube. Todo mundo está disponível para que o Abel possa escolher a equipe a cada jogo e estamos todos preparados para mais uma decisão", disse.

O Palmeiras fez o último treino para a Supercopa na manhã desta sexta e embarcou para Brasília logo em seguida. Abel deve escalar o time com Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.