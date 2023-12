Weverton chega a 35 jogos sem ser vazado no ano e iguala recorde de 2020 no Palmeiras

A vitória por 1 a 0 do Palmeiras sobre o Fluminense, domingo, foi o 35º jogo do ano em que Weverton não foi vazado, recorde de um goleiro palmeirense neste século. Tal marca já foi alcançada anteriormente no retrospecto recente, mas pelo próprio Weverton, em 2020, que, naquele ano, passou 35 jogos, de um total de 66, sem deixar a bola tocar a rede por dentro. Na atual temporada, o recorde foi igualado após 67 partidas. Em ambas as ocasiões, ele somou mais jogos sem sofrer gols do que duelos em que foi superado.

O bom desempenho do goleiro foi fundamental para o Palmeiras chegar à última rodada do Brasileirão como líder, com 69 pontos, e dono de um excelente saldo de 31 gols favoráveis. Se o time for derrotado pelo Cruzeiro na quarta-feira, o vice-líder Atlético-MG, que tem 66 pontos e enfrenta o Bahia, vai ter de vencer e tirar uma diferença de oito gols de saldo para tomar o título da equipe alviverde. Já o terceiro colocado Flamengo, adversário do São Paulo, precisaria diminuir 16 gols de desvantagem.

Por mais favorável que seja a situação, Weverton não pensa em outro resultado que não seja a vitória sobre os cruzeirenses, às 21h30 de quarta, no Mineirão, "Agora é ter tranquilidade, mas saber que falta o último jogo. É se preparar bem, ir para Belo Horizonte fazer um grande jogo e buscar o nosso objetivo, que é a vitória. Estamos felizes, mas já trabalhando de novo para que quarta-feira as coisas possam correr bem", pontuou.

Caso o praticamente certo título se confirme, o goleiro será um dos principais responsáveis por isso, não só pelos números de forma geral, mas por atuações decisivas, como a defesa de pênalti importante contra o Botafogo, quando o placar apontava 3 a 1 para o rival. Depois disso, veio a virada por 4 a 3, com show de Endrick, e o Palmeiras se recolocou na briga pelo título.

"Este campeonato está tão maluco, foi tão intenso e diferente dos outros, que, às vezes, nem paramos para pensar. Depois daquele dia, o campeonato embaralhou muito, nos aproximamos muito do Botafogo na liderança, os outros times também se aproximaram. Era um pênalti em um momento decisivo do jogo. Se faz o 4 a 1, dificilmente conseguiríamos ter uma reação dali para a frente", disse. "Só vamos ter noção de todas as coisas, não só do pênalti, mas de tudo que estamos construindo de fato, mais para a frente. Estamos aí competindo toda quarta e domingo e não dá para celebrarmos muita coisa. O que dá para saber é que estamos muito felizes por tudo que estamos vivendo aqui dentro", concluiu.