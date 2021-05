Westbrook iguala recorde de triplo-duplos da NBA; Nets buscam virada espetacular

Continua após publicidade

O Washington Wizards dificilmente irá longe na NBA. No momento, briga apenas por uma vaga no play-in. Mas graças ao astro Russell Westbrook, está em evidência na temporada. O ala segue fazendo história e, neste sábado, igualou o recorde de triplo-duplos do lendário Oscar Robertson com vitória espetacular sobre o Indiana Pacers, na prorrogação, por 133 a 132. Numa rodada emocionante, o Brooklyn Nets desencantou com virada incrível sobre o Denver Nuggets e mais uma vez Stephen Curry brilhou pelo Golden State Warriors.

Westbrook vai ser lembrado neste confronto direto, ainda, pelo toco que deu no último segundo da prorrogação, na linha de três, para garantir a vitória e colocar os Wizards na nona posição, ultrapassando os Pacers, agora em décimo.

Acostumado a carregar o time de Washington nas costas, desta vez Westbrook teve imensa ajuda de Bradley Beal, que anotou 50 pontos no jogo, mesmo saindo antes do fim por causa de dores após sofrer uma queda.

Mas a noite de Westbrook certamente será inesquecível. Foram 33 pontos, 15 assistências e 19 rebotes para chegar aos mesmos 181 triplo-duplos de Robertson. Com mais quatro jogos pela frente e a repescagem, pode não apenas superar a marcar como bater seu próprio recorde em uma única temporada. Em 2016/17, ele fez 42 triplo-duplos, quebrando outra marca de Robertson, que havia realizado o feito 41 vezes em 1961/62. Atualmente, está com 35 combinações.

Quem também brilhou foi o Brooklyn Nets de Kevin Durant e Kirie Irving. O time desencantou após quatro derrotas seguidas em grande estilo. Após ficar 21 pontos atrás do Denver Nuggets, na quadra do rival, buscou virada espetacular com show da dupla estrelada.

Durant anotou 33 pontos e pegou 11 rebotes, enquanto Irving anotou 31 pontos na vitória por 125 a 119 que recolocou a franquia na segunda posição da Conferência Leste.

Também buscando uma vaga no play-in, o Golden State Warriors ganhou de "goleada" do Oklahoma City Thunder. Foram incríveis 39 pontos de vantagem, com resultado final de 136 x 97. Destaque para Stephen Curry, autor de 49 pontos em apenas 29 minutos em quadra.

Confira a rodada de sábado da NBA:

Indiana Pacers 132 x 133 Washington Wizards

Philadelphia 76ers 118 x 104 Detroit Pistons

Toronto Raptors 99 x 109 Memphis Grizzlies

Denver Nuggets 119 x 125 Brooklyn Nets

Golden State Warriors 136 x 97 Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers 124 x 102 San Antonio Spurs

Utah Jazz 124 x 116 Houston Rockets

Confira a rodada de domingo da NBA:

Boston Celtics x Miami Heat

Los Angeles Clippers x New York Knicks

Cleveland Cavaliers x Dallas Mavericks

Charlotte Hornets x New Orleans Pelicans

Orlando Magic x Minnesota Timberwolves

Detroit Pistons x Chicago Bulls

Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers x Phoenix Suns