Westbrook fala do sonho em jogar nos Lakers e diz que pode ajudar LeBron James

Da Redação

Russell Westbrook foi draftado pelo Oklahoma City Thunder em 2008 e fez história na franquia, onde foi MVP (melhor jogador) e chegou em uma final de NBA. Durante a sua carreira, ele passou também pelo Houston Rockets e Washington Wizards, mas no fundo seu desejo sempre foi um dia vestir a camisa do Los Angeles Lakers, de sua cidade natal. "Sendo de LA, você sempre deseja poder jogar pelo time da casa. Isso é definitivamente uma coisa que sempre circulou em minha mente", disse.

continua após publicidade .

Depois que Kevin Durant deixou o Thunder, ele fez história ao bater o recorde de "triple-doubles" (dois dígitos em três fundamentos) de Oscar Robertson, além de ter sido eleito o MVP de 2017. Depois que deixou Oklahoma, o armador não parou mais e agora chega em sua terceira franquia em três temporadas. Ele declarou toda sua felicidade por ter a oportunidade de jogar pela equipe de sua infância.

"É surreal. Acho que ainda não me dei conta, ser de LA, crescer não muito longe daqui e poder assistir aos desfiles, tentar ir até eles, tentar faltar à escola para ir até eles... Um fã dos Lakers e ser de Los Angeles...", comentou o camisa 0.

continua após publicidade .

Aos 32 anos, Westbrook assinou por dois anos e US$ 91 milhões (R$ de salário. Ele revelou que a negociação parecia improvável, mas uma conversa com LeBron James foi crucial para tudo dar certo. "Essas coisas aconteceram tão rapidamente, tudo isso aconteceu tão rápido, nas últimas duas semanas ou mais. Tivemos breves conversas e conversamos sobre o que obviamente precisamos fazer", ressaltou.

Os Lakers trocaram Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell e sua escolha do primeiro round de 2021 para os Wizards por Westbrook no dia do Draft. Ele fará um trio histórico com LeBron James e Anthony Davis, além de ter Carmelo Anthony no elenco. Com Westbrook em Los Angeles, James, que completará 37 anos em dezembro, terá menos peso em manter a bola nas mãos o tempo todo.

"LeBron é um dos melhores jogadores para jogar este jogo. Venho para uma equipe de nível campeão e o meu trabalho é garantir que posso tornar o jogo dele mais fácil, e vou encontrar formas de o fazer ao longo do jogo", comentou o armador, que ainda comentou sobre a influência de Kobe Bryant em sua vida.

"Não saiu da minha cabeça. Coisas que conversamos, apenas o potencial de eu ser capaz de ser um Laker, entendendo o que isso implica. É uma loucura pensar nisso, e isso estará comigo toda vez que eu vestir a camisa dos Lakers", finalizou.