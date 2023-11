Wembanyama marca 38 pontos e pega dez rebotes na vitória do San Antonio sobre o Phoenix na NBA

O San Antonio Spurs estava sofrendo no quarto período na noite de quinta-feira, lutando para se equilibrar depois que o Phoenix Suns tirou uma vantagem de 27 pontos e ameaçou terminar o jogo com uma virada épica. Mas Victor Wembanyama assumiu o controle, o que provavelmente não será a última vez que isso acontecerá. O novato de 19 anos marcou 38 pontos, Zach Collins somou 19 e os Spurs venceram o Phoenix por 132 a 121.

Os Suns tiraram uma desvantagem de 27 pontos, empatando em 116 faltando 4min21 com uma cesta de 3 pontos de Keita Bates-Diop, mas os Spurs responderam marcando 12 pontos seguidos, incluindo 10 do precoce Wembanyama. "Alguém tem que fazer isso", disse Wembanyama. "Amanhã pode ser um dos meus companheiros de equipe."

Em seu quinto jogo na NBA, Wembanyama produziu algumas jogadas de destaque, incluindo voar pela quadra para enterrar no segundo quarto. O francês de 2,26 metros acertou 15 de 26 arremessos de quadra e pegou dez rebotes.

"Ele tem confiança em si mesmo. Ele fez algumas jogadas inacreditáveis. Essa combinação é muito boa", disse o técnico dos Spurs, Gregg Popovich. O jogador acertou uma cesta de 3 pontos, fez três lances livres e enterrou nos momentos decisivos da partida.

"A cada jogo, tentamos encontrar o ponto ideal onde precisamos prejudicá-los", disse Wembanyama. "Hoje pôde ser assim, amanhã pode ser outra pessoa. É assim que grandes equipes trabalham."

Devin Booker, do Phoenix, voltou de uma torção no tornozelo e quase fez um triplo-duplo com 31 pontos, 13 assistências e nove rebotes. Mas não foi o suficiente para os Suns, que tiveram 14 erros. Kevin Durant fez 28 pontos.

Foi a segunda vez em três dias que os Spurs venceram os Suns em Phoenix. San Antonio derrotou Phoenix por 115 a 114 na noite de terça-feira, eliminando uma desvantagem de 20 pontos e marcando a cesta da vitória depois que Keldon Johnson roubou a bola de Durant nos segundos finais e fez uma bandeja a 1,2s para o fim.

Nesta quinta-feira, parecia que San Antonio venceria de forma mais fácil. Os Spurs lideraram por 13 a 0 depois que os Suns erraram os primeiros cinco arremessos. San Antonio aumentou sua vantagem para 27 pontos no meio do segundo quarto, aproveitando o jogo desleixado do Phoenix em ambas as pontas da quadra.

Os Spurs lideraram por 75 a 55 no intervalo. Booker fez uma cesta de 3 pontos que reduziu para 14 pontos no quarto período. Os Suns continuaram seu ataque metódico durante a quarta enterrada de Bates-Diop com uma assistência de Booker que reduziu para 111 a 108 a 6min04 do fim. "Saímos e lutamos no segundo tempo", disse Booker. "Agora vamos tentar juntar as duas metades para podermos jogar um jogo completo."

Na Filadélfia, Joel Embiid fez 28 pontos, agarrou 13 rebotes e fez sete assistências e o Philadelphia 76ers venceu seu primeiro jogo desde a troca de James Harden, ao derrotar o Toronto Raptors por 114 a 99.

Kelly Oubre Jr. e Tobias Harris marcaram 23 pontos cada para os 76ers. A ascensão de Oubre ao time titular no lugar de PJ Tucker, que foi incluído no acordo de Harden com o Los Angeles Clippers, deixou os Sixers com um banco reduzido.

Scottie Barnes liderou o Toronto com 24 pontos. Uma noite depois de quebrar uma sequência de três derrotas consecutivas com uma vitória em casa sobre Milwaukee, os Raptors perderam pela segunda vez para o ex-técnico Nick Nurse e para os 76ers nesta temporada.

Em Salt Lake City, Paolo Banchero marcou 30 pontos, fazendo a bandeja decisiva faltando 14 segundos para o fim, na vitória do Orlando Magic sobre o Utah Jazz.

Banchero acrescentou nove rebotes e cinco assistências para ajudar o Magic a vencer pela terceira vez em 15 jogos contra o Utah. Franz Wagner somou 21 pontos e Cole Anthony fez 18, pegou sete rebotes e deu sete assistências. Lauri Markkanen liderou o Jazz com 22 pontos e sete rebotes.

Em New Orleans, CJ McCollum marcou 33 pontos e o New Orleans venceu o Detroit, com os times jogando pela segunda noite consecutiva. Os Pelicans jogaram sem o atacante Zion Williamson (descanso) e o ala Brandn Ingram (tendinite no joelho direito). Cade Cunningham fez 22 pontos e 11 assistências pelo Detroit.

Confira os resultados da NBA desta quinta-feira:

Philadelphia 76ers 114 x 99 Toronto Raptors

New Orleans Pelicans 125 x 116 Detroit Pistons

Utah Jazz 113 x 115 Orlando Magic

Phoenix Suns 121 x 132 San Antonio Spurs

Confira os jogos da NBA desta sexta-feira:

Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks x New York Knicks

Miami Heat x Washington Wizards

Chicago Bulls x Brooklyn Nets

Oklahoma City Thunder x Golden State Warriors

Denver Nuggets x Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers x Memphis Grizzlies