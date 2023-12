Wembanyama faz sua melhor apresentação e Spurs encerram série negativa na NBA

Maior aposta do San Antonio Spurs para esta temporada da NBA, Victor Wembanyama fez na noite desta quinta-feira sua melhor apresentação com a camisa da equipe do Texas. O francês de 2,24 metros de altura brilhou em quadra e comandou a vitória dos Spurs sobre o Portland Trail Blazers por 118 a 105, fora de casa. O jogador de apenas 19 anos apresentou sua melhor performance desde a estreia, no início da temporada. Ele anotou 30 pontos (foi a terceira vez que alcançou essa marca ou superior no campeonato), seis rebotes, seis assistências e sete tocos. Com este desempenho, ajudou sua equipe a por fim a uma série de cinco derrotas consecutivas. "Nós nunca paramos a bola, sempre nos movendo e compartilhando as jogadas. Na defesa, estávamos sempre bem fechados. Tivemos muitas interceptações, principalmente no primeiro tempo. São detalhes, mas quando você junta tudo, é o que parece", analisou Wembanyama, que foi o cestinha da partida. Pelos Trail Blazers, Malcolm Brogdon e Jerami Grant anotaram 29 pontos cada, enquanto Henderson contribuiu com 25. O resultado manteve as duas equipes em situação complicada na tabela. Os dois times são os piores da Conferência Oeste. Os Spurs continuam em último, com cinco vitórias e 25 derrotas. Já a equipe de Portland é o 14º e penúltimo colocado, com oito triunfos e 22 revezes. Pela mesma rodada, o Detroit Pistons lutou muito contra o Boston Celtics, mas voltou a perder, desta vez por 128 a 122, na prorrogação, fora de casa. A equipe de Detroit igualou a pior sequência da história da NBA, com 28 derrotas consecutivas, marca que pertencia isoladamente ao Philadelphia 76ers - entre as temporadas 2014-2015 e 2015-2016. Se perder mais uma nesta série negativa, os Pistons entrarão para a história da NBA como os donos da pior sequência da competição. No âmbito dos esportes americanos, apenas o Chicago Cardinals, da NFL, alcançou a marca de 29 derrotas consecutivas, entre os anos de 1942 e 1945. O confronto em Boston acabou reunindo o melhor e o pior time da competição até agora. Os Celtics, que chegaram a ter desvantagem de 21 pontos no placar, lideram a Conferência Leste, com 24 triunfos e apenas seis derrotas. Já os Pistons ocupam a lanterna da mesma tabela, com duas vitórias e incríveis 29 derrotas.

Boston Celtics 128 x 122 Detroit Pistons New Orleans Pelicans 112 x 105 Utah Jazz Chicago Bulls 104 x 120 Indiana Pacers Minnesota Timberwolves 118 x 110 Dallas Mavericks Denver Nuggets 142 x 105 Memphis Grizzlies Portland Trail Blazers 105 x 118 San Antonio Spurs Golden State Warriors 102 x 114 Miami Heat Los Angeles Lakers 133 x 112 Charlotte Hornets

Washington Wizards x Brooklyn Nets Orlando Magic x New York Knicks Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks Atlanta Hawks x Sacramento Kings Boston Celtics x Toronto Raptors Houston Rockets x Philadelphia 76ers Phoenix Suns x Charlotte Hornets Denver Nuggets x Oklahoma City Thunder Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies