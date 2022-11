Warriors reagem após dura derrota e arrasam Spurs em casa na NBA; Heat bate Suns

(via Agência Estado)

Ainda tentando se encontrar na temporada, o Golden State Warriors deixou para trás a dura derrota para o Sacramento Kings. Na noite desta segunda-feira, os atuais campeões da NBA reagiram com uma vitória arrasadora sobre o San Antonio Spurs por 132 a 95, diante de sua torcida, em São Francisco. Também jogando em casa, o Miami Heat venceu um duelo apertado com o Phoenix Suns.

A vitória mais arrasadora dos Warriors na temporada até agora não teve Stephen Curry como principal destaque. Desta vez, foi Jordan Poole, atuando como titular, que comandou os anfitriões. Jogando no lugar de Klay Thompson, Poole foi o cestinha da partida, com 36 pontos.

"Jordan estava incrível no ataque", exaltou o técnico dos Warriors, Steve Kerr. "Eu adorei. Foi absolutamente incrível. Foi uma conquista muito especial. É uma honra. Fico muito feliz pelo jeito como joguei", celebrou Poole, após sua melhor performance da temporada.

Com um jogo mais coletivo, os Warriors viram os reservas Anthony Lamb e Jonathan Kuminga anotarem 16 e 17 pontos, respectivamente. Mais discreto, Curry contribuiu com 16 pontos, além de cinco rebotes e cinco assistências. Pelos Spurs, Keldon Johnson foi o destaque, com 15 pontos.

Com o sexto triunfo em 14 jogos, o time de São Francisco reagiu na tabela e já aparece no 10º lugar da Conferência Leste. Os Spurs têm o mesmo retrospecto, mas figuram em 12º.

Na Flórida, Miami Heat e Phoenix Suns fizeram um jogo muito equilibrado e quem levou a melhor foram os anfitriões, pelo placar de 113 a 112. Liderado por Bam Adebayo, autor de 30 pontos, o Heat buscou uma virada após estar perdendo por 13 pontos. A reviravolta foi consolidada somente nos segundos finais do confronto.

Jimmy Butler também se destacou, com um "double-double" de 16 pontos e 13 rebotes, além de sete assistências. Pelos Suns, melhor equipe da temporada regular passada, Devin Booker foi o cestinha do time, com 25 pontos. Duane Washington Jr. anotou 21, enquanto Deandre Ayton registrou 16 pontos e 12 rebotes.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Orlando Magic 105 x 112 Charlotte Hornets

Detroit Pistons 111 x 115 Toronto Raptors

Boston Celtics 126 x 122 Oklahoma City Thunder

Miami Heat 113 x 112 Phoenix Suns

Milwaukee Bucks 106 x 121 Atlanta Hawks

Houston Rockets 106 x 122 Los Angeles Clippers

Golden State Warriors 132 x 95 San Antonio Spurs

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers

Utah Jazz x New York Knicks

Sacramento Kings x Brooklyn Nets

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs