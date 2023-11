Warriors quebram jejum com recorde de Curry, e Antetokounmpo é 'imparável' diante dos Wizards

Stephen Curry marcou 32 pontos com cinco cestas de três e Klay Thompson anotou 20 pontos para o Golden State Warriors quebrar uma sequência de seis derrotas consecutivas, ao vencer, nesta segunda-feira, o Houston Rockets por 121 a 116 em mais uma rodada da NBA. Líder de todos os tempos da liga em arremessos de 3 pontos, Curry é o primeiro jogador na história da NBA a ter quatro ou mais em seus primeiros 13 jogos no início de uma temporada. O nove vezes All-Star e duas vezes MVP acertou 8 de 14 arremessos de quadra e 5 de 9 da linha dos três. Foi o sétimo jogo de Curry nesta temporada com 30 ou mais pontos, e o 10º com pelo menos 25. Thompson, que vinha de um retrospecto de 15 de 42 (3 de 19 na faixa dos 3 pontos) em seus quatro jogos anteriores, saiu forte no início contra os Rockets com 12 pontos no primeiro quarto. Ele terminou com 7 acertos de 16 nos arremessos de quadra, sendo cinco cestas de 3 pontos. Uma noite, após uma derrota de um ponto para os Lakers, os Rockets perdiam por 14 e ficaram atrás por dois dígitos durante grande parte da noite. Alperen Sengun fez 30 pontos e agarrou 13 rebotes para Houston. Jabari Smith Jr. marcou 17, e Dillon Brooks e Jalen Green marcaram 16 cada. Os Rockets, sem vitórias há cinco jogos fora de casa nesta temporada, não derrotam os Warriors desde 20 de fevereiro de 2020. Os Warriors estão em décimo na Conferência do Oeste, com sete vitórias e oito derrotas, enquanto os Rockets, com seis vitórias, em 12 jogos, ocupam a oitava colocação. Em Washington, Antetokounmpo marcou 42 pontos em 20 de 23 arremessos, e o Milwaukee Bucks venceu seu quinto jogo consecutivo, ao bater, por 142 a 129, o Washington Wizards. Quase todos os arremessos de campo de Antetokounmpo vieram de perto da cesta, no tipo de noite de arremessos que a NBA não via há mais de 40 anos. "Bloqueio esquerdo, bloqueio direito, transição, corrida pelo aro, saída do drible", disse Antetokounmpo, que também teve 13 rebotes e oito assistências. Antetokounmpo acertou 87% dos arremessos de quadra, a marca mais alta em uma partida de um jogador com pelo menos 20 tentativas desde que Mike Woodson, do Kansas City Kings, que acertou 22 de 24 (91,7%) em um remate de 48 pontos contra o Houston Rockets em fevereiro de 1983. "Imparável", disse o técnico dos Bucks, Adrian Griffin. "Ele literalmente é imparável." Os Bucks estão em terceiro na Conferência Leste, com dez vitórias e quatro derrotas. Já os Wizards ocupam apenas a 14ª colocação, com 11 derrotas em 13 jogos. Em San Antonio, os Spurs, de Victor Wembanyama, estendeu seu mau momento, ao perder para o Los Angeles Clippers por 124 a 99 e assim somar a nona derrota consecutiva. O prodígio francês, número um no último draft, não teve bom rendimento e marcou apenas nove pontos (4 de 12 em arremessos de quadra), três rebotes e quatro assistências em 27 minutos. Keldon Johnson, com 22 pontos e dez rebotes, foi o mais produtivo dos Spurs que estão na última posição do Oeste com 11 derrotas em 14 jogos. Paul George (28 pontos e seis assistências) foi o cestinha dos Clippers, time equilibrado com seis jogadores acima de dez pontos. Kawhi Leonard contribuiu com 21, Harden fez 13 e 10 assistências, Norman Powell e Daniel Theis marcaram 19 pontos cada um e Russell Westbrook, novamente do banco, marcou dez pontos e fez seis assistências. Os Clippers venceram pela quinta vez em 12 jogos e estão em 11º no Oeste. Eles voltam à quadra nesta quarta-feira para enfrentar mais uma vez os Spurs em San Antonio.

Charlotte Hornets 121 x 118 Boston Celtics Detroit Pistons 103 x 107 Denver Nuggets Washington Wizards 129 x 142 Milwaukee Bucks Chicago Bulls 100 x 118 Miami Heat Minnesota Timberwolves 117 x 100 New York Knicks New Orleans Pelicans 129 x 93 Sacramento Kings San Antonio Spurs 99 x 124 Los Angeles Clippers Golden State Warriors 121 x 116 Houston Rockets

Orlando Magic x Toronto Raptors Atlanta Hawks x Indiana Pacers Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers Phoenix Suns x Portland Trail Blazers Los Angeles Lakers x Utah Jazz