Warriors batem Cavaliers fora de casa; Lakers viram no fim contra Grizzlies

(via Agência Estado)

Assim como de costume, os arremessos de três pontos do Golden State Warriors voltaram a cair na cesta na noite da última sexta-feira. Com Jordan Poole e Ty Jerome tomando a dianteira, o time de São Francisco superou o Cleveland Cavaliers por 120 a 114 fora de casa, no Rocket Mortgage Fieldhouse. Já na madrugada deste sábado, o Los Angeles Lakers buscou uma virada apertada sobre o Memphis Grizzlies por 122 a 121 na Crypto Arena.

Stephen Curry e Klay Thompson foram poupados após a apertada derrota para o Boston Celtics. Poole chamou a responsabilidade e anotou 32 pontos, somados a outros 22 de Ty Jerome. A dupla combinou oito bolas de três pontos na noite. Do lado dos Cavaliers, o destaque foi Darius Garland, que fez 31 pontos, com ajuda de outros 22 de Caris LeVert.

O Golden State encerra uma sequência de cinco jogos fora de casa com vitória. Foram três saldos positivos nos cinco confrontos. Após saírem na frente, os Warriors mantiveram vantagem ao fim de todos os tempos de jogo e ficam na nona posição da Conferência Oeste. Os Cavaliers seguem na briga por uma vaga direta nos playoffs e no momento estão em quinto lugar na Conferência Leste.

"Nós meio que nos seguramos com toda força na reta final do jogo, mas conseguimos. Foi apenas uma daquelas noites. Você joga 82 jogos, então você sabe que disputará alguns desta maneira", afirmou o técnico Steve Kerr, que mandou para a quadra uma equipe sem suas principais estrelas, incluindo também Draymond Green e Andrew Wings.

Em um duelo bastante desafiador em Los Angeles, os Lakers conseguiram a vitória por um ponto na reta final contra os Grizzlies. Após terminar o primeiro tempo do jogo perdendo por 53 a 49 e chegar ao último quarto com sete pontos de desvantagem, o time da casa se recompôs nos 9 minutos finais com cestas de LeBron James e Westbrook. Dennis Schroder foi quem cravou a vitória após uma roubada de bola e cesta de três a 7.6 segundos do fim, fechando o placar de 122 a 121.

Russell Westbrook foi o maior pontuador da partida, com 29. LeBron anotou 23 pontos, nove rebotes e seis assistências. Pelos Grizzlies, Ja Morant foi o cestinha com 22 pontos. Tyus Jones e Brandon Clarke fizeram 20 pontos cada. O tropeço põe fim a uma sequência de incríveis 11 vitórias seguidas dos Grizzlies. Os Lakers estão em 13º e o Memphis é o segundo colocado da Conferência Oeste.

A noite ainda teve grandes duelos como a vitória do Brooklyn Nets sobre o Utah Jazz fora de casa por 117 a 106, com impressionantes 47 pontos de Kyrie Irving. Luka Doncic anotou 34 pontos no tranquilo triunfo do Dallas Mavericks em casa sobre o Miami Heat por 115 a 90.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

NBA

Orlando Magic 123 x 110 New Orleans Pelicans

Atlanta Hawks 139 x 124 New York Knicks

Cleveland Cavaliers 114 x 120 Golden State Warriors

Dallas Mavericks 115 x 90 Miami Heat

San Antonio Spurs 126 x 131 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 134 x 111 Indiana Pacers

Utah Jazz 106 x 117 Brooklyn Nets

Los Angeles Lakers 122 x 121 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 118 x 113 Oklahoma City Thunder

Acompanhe os jogos deste sábado:

Toronto Raptors x Boston Celtics

Washington Wizards x Orlando Magic

Atlanta Hawks x Charlotte Hornets

Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves x Houston Rockets

Phoenix Suns x Indiana Pacers

Sacramento Kings x Philadelphia 76ers