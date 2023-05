Warriors ajustam marcação, vencem Lakers e empatam série nos playoffs da NBA

(via Agência Estado)

Após seguidas falhas no primeiro jogo do confronto, o Golden State Warriors ajustou sua marcação, conteve Anthony Davis e buscou o empate com o Los Angeles Lakers na série melhor de sete jogos da semifinal da Conferência Oeste da NBA. Em casa, o time de São Francisco venceu por 127 a 100, na noite desta quinta-feira, igualando o duelo em 1 a 1.

Maior surpresa destes playoffs, a equipe de Los Angeles havia vencido o primeiro jogo, também na casa do rival. E sonhava com novo triunfo fora para abrir vantagem e jogar as duas próximas partidas, diante de sua torcida, já pensando na classificação para a final do Oeste.

Mas Stephen Curry e Klay Thompson trataram de acabar com os planos de LeBron James e companhia. Afiada, a dupla comandou a reação dos Warriors. Curry obteve um "double-double" de 20 pontos e 12 assistências. Thompson foi o cestinha da partida, com 30 pontos. Draymond Green quase terminou a partida com um "triple-double": 11 pontos, 11 rebotes e nove assistências.

"O Klay fez o time funcionar e nossa defesa estava meio que abastecendo nosso ataque", elogiou o técnico dos Warriors, Steve Kerr, que ouviu elogios do outro lado da quadra. "Eles fizeram seus ajustes. Sabíamos que iriam fazer isso, é isso que fazem times campeões. Eles dominaram em sua quadra nesta noite", reconheceu LeBron.

Referência dos Lakers, o astro foi o principal pontuador do time, com 23 pontos. Ainda pegou sete rebotes, enquanto Anthony Davis, contido pelos anfitriões, esteve longe de repetir o brilho do primeiro jogo da série. Ele não passou dos 11 pontos e sete rebotes. Rui Hachimura saiu do banco de reservas para registrar 21 pontos.

Os dois times voltam a se enfrentar neste sábado, no primeiro jogo da série na casa dos Lakers, que receberão também o jogo 4, na segunda-feira.

DEMISSÃO NOS BUCKS

Alvo da maior zebra destes playoffs até agora, o Milwaukee Bucks não demorou para agir após a queda precoce, logo na primeira rodada do mata-mata da NBA. O melhor time da temporada regular demitiu o técnico Mike Budenholzer apenas uma semana depois da eliminação diante do Miami Heat, pela Conferência Leste.

Budenholzer foi o responsável por levar os Bucks ao seu primeiro título da NBA em 50 anos, há duas temporadas. "Foi uma decisão muito difícil de ser tomada", admitiu o gerente geral da equipe, Jon Horst. "Bud ajudou nossa equipe por cinco temporadas incríveis, no primeiro título em 50 anos e numa era de sucesso sustentável. Somos gratos a ele por sua cultura vitoriosa e liderança que nos ajudou a criar em Milwaukee." O sucessor de Budenholzer ainda não foi definido.

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Philadelphia 76ers x Boston Celtics

Phoenix Suns x Denver Nuggets