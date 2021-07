Wanderson de Oliveira vence no boxe e vai enfrentar cubano nas quartas em Tóquio

Da Redação

Em uma luta muito disputada, o boxeador brasileiro Wanderson de Oliveira derrotou o bielorrusso Dzmitry Asanou, por pontos em decisão dividida dos jurados, neste sábado, em duelo válido pelas oitavas de final da categoria leve (até 63kg) e pode garantir uma medalha no próximo combate.

continua após publicidade .

Três jurados viram o brasileiro como vencedor (30 a 26 e 29 a 28 - duas vezes) e dois foram a favor do lutador de Belarus (29 a 28 - duas vezes). Wanderson volta ao ringue na terça-feira, quando terá pela frente o cubano Andy Cruz, primeiro do mundo na categoria. No boxe, os perdedores nas semifinais também ficam com o bronze.

Diante de Dzmitry Asanou, Wanderson apresentou muita rapidez nos braços durante os três rounds disputados. O adversário teve um bom jogo de pernas e esquiva, o que complicou muito para o boxeador nacional.

continua após publicidade .

A vantagem de Wanderson foi o direto de direita, sempre muito bem colocado. Com dois minutos, o brasileiro levou o rival para a lona exatamente com este golpe, mas o juiz não abriu contagem, ao alegar um escorregão de Asanou.

O segundo e o terceiro rounds tiveram panoramas semelhantes, com a troca de golpes intensa. Wanderson sempre foi mais agressivo e conseguiu ter vantagem na luta. "Mais uma vez, como na primeira luta, estive calmo e fiz minha luta. Agora é o momento de rever minha última luta com ele (Andy Cruz), acertar a tática a ser usada e partir para cima diante do primeiro do mundo", disse Wanderson, após a segunda vitória em Tóquio.