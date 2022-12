Walisson 'esquece' Ponte Preta em meio a imbróglio e se declara ao Cruzeiro

(via Agência Estado)

Assim que foi anunciado pelo Cruzeiro, o volante Walisson postou uma mensagem nas redes sociais se declarando torcedor do time mineiro. O atleta, que deixou a Ponte Preta por meio de uma liminar da Justiça, não citou seu ex-clube em nenhum momento nesta terça-feira, em sua apresentação no novo clube.

A equipe campineira tenta ainda reverter a transferência do jogador ao Cruzeiro e tem um recurso que ainda não foi analisado pela 7ª Vara do Trabalho de Campinas.

"Hoje realizo um sonho e estou muito feliz por vestir essa camisa tão vitoriosa e de tanta tradição no futebol mundial. Afinal, chego para fazer parte de um momento especial e importante da história centenária do Cruzeiro Esporte Clube. Nos últimos anos, mesmo de longe, acompanhei todos os desafios e dificuldades que o clube enfrentou. E todos nós que somos apaixonados por futebol sabemos que o Cruzeiro merecia o quanto antes voltar para o seu lugar merecimento", disse o volante.

O Cruzeiro aguardou o jogador conseguir uma liminar da Justiça para fazer o anúncio oficial. No entanto, a batalha judicial entre o jogador e a Ponte Preta seguirá até abril. Até lá, o atleta segue liberado para atuar pelo time celeste.

"É um privilégio e uma honra inexplicável ter a oportunidade de defender este clube multicampeão e pode ter a chance de contribuir para que este caminho de retomada continue sendo trilhado com muito trabalho, dedicação e profissionalismo. Todos nós que amamos e estamos envolvidos com futebol sabemos como o torcedor cruzeirense sofreu nos últimos anos. Mas agora é hora de voltar a sorrir. E o que eu puder fazer dentro de campo por esta camisa e por essa torcida, eu farei. Não faltará garra, luta, nem empenho", afirmou.

A Ponte Preta criticou os empresários do atleta por terem buscado a rescisão do contrato através da Justiça. No entanto, já trabalha nos bastidores para suprir a ausência do atleta, visando a Série A2 do Campeonato Paulista. O clube, ao menos, esperava conseguir uma compensação financeira para não sair no prejuízo.