Walber tem lesão confirmada e vira novo desfalque na defesa do Guarani

O técnico Umberto Louzer tem mais problemas na escalação do Guarani para o próximo duelo da Série B do Campeonato Brasileiro, diante do Londrina. O zagueiro Walber teve lesão confirmada após exames e está fora, enquanto o lateral-esquerdo Mayk virou dúvida.

Walber sofreu um estiramento na coxa. Ele provavelmente seria escolhido para ser titular, substituindo Lucão, que está suspenso. Com a nova baixa, Louzer deve escalar Iván Alvariño para formar dupla com Alan Santos. O goleiro Pegorari também é desfalque certo por suspensão e deve abrir espaço para Douglas Borges.

Outra preocupação é o lateral-esquerdo Mayk. Nesta terça-feira, ele fez o aquecimento com o elenco, mas deixou o treino mais cedo por precaução. Com isso, Caíque Silva foi testado no time titular.

A boa notícia fica por conta do meia Bruninho, que treinou normalmente pelo segundo dia seguido. Ele está com dores na sola do pé e foi desfalque na derrota por 1 a 0 diante do Botafogo.

Com a última derrota, o Guarani aparece em sétimo lugar, com 55 pontos, dois a menos do que o Criciúma, que fecha o G-4 com 57. O jogo diante do Londrina, pela 35ª rodada, será sexta-feira, às 21h30, no Estádio do Café, em Londrina (PR). Depois, o time paulista encara Criciúma (casa), ABC (casa) e Atlético-GO (fora).