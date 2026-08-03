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Vozinha põe fim à novela e chega ao Chile para defender o Colo-Colo: 'Feliz por ter chegado'

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 10:45:00 Editado em 03.08.2026, 14:33:02
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A novela envolvendo a chegada do goleiro Vozinha ao Chile, para defender o Colo-Colo, teve um final feliz na noite deste domingo. Destaque da seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo, o veterano jogador de 40 anos desembarcou no Chile e foi recebido por uma multidão no aeroporto de Santiago.

Anunciado como reforço pela equipe chilena no último dia 24, a negociação esteve sob o risco de não ser concretizada. Alvo do interesse do Berkane, do Marrocos, ele chegou a conversar com os dirigentes marroquinos, mas optou por manter o acordo com o Colo-Colo.

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Nas redes sociais, o clube registrou a chegada do goleiro ao aeroporto em meio à euforia dos torcedores que lotaram o saguão e fizeram muita festa. Trajando um abrigo verde, ele concedeu entrevista e depois deixou o local de carro.

"Estou muito feliz por ter chegado aqui e agradeço aos torcedores a paciência que tiveram para me esperar. A ansiedade é grande para fazer a minha estreia", afirmou o goleiro que deixou o Mundial de seleções, disputado nos Estados Unidos, México e Canadá, como um dos destaques.

Ele vai passar por exames médicos na manhã desta segunda-feira. A sua apresentação oficial está programada para acontecer na terça-feira, no estádio Monumental. No campeonato local, o Colo-Colo lidera a classificação de forma isolada com 12 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Universidad de Chile.

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O jogador vai assinar contrato por seis meses com opção de renovação por mais um ano. No Chile, ele não vai poder usar o nome Vozinha na camisa por conta do regulamento. De acordo com a legislação do Campeonato Chileno, os apelidos são vetados. Assim, o goleiro, que se chama Josimar Évora Dias, terá de usar de seus nomes para estampar as costas do uniforme do Colo-Colo durante a sua passagem pelo futebol sul-americano.

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