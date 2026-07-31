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Vozinha é liberado para usar apelido pelo Colo-Colo no Chile. Mas onde está o goleiro Josimar?

Escrito por Douglas Oliveira (via Agência Estado)
Publicado em 31.07.2026, 19:56:00 Editado em 31.07.2026, 20:09:22
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O goleiro Vozinha foi anunciado pelo Colo-Colo, do Chile, há uma semana. Desde então, o principal nome da histórica participação de Cabo Verde na Copa do Mundo vem se tornando assunto no país sul-americano. Mesmo com o acerto, o jogador ainda não se apresentou ao novo clube e segue cercado de situações curiosas: já causou mudança em regra e passou a ser especulado no futebol marroquino.

Nesta sexta-feira, o dirigente Jaime Pizarro, do Colo-Colo, exigiu um prazo para a chegada de Vozinha, após o experiente cabo-verdiano de 40 anos adiar sua chegada à capital Santiago pela terceira vez. A primeira data estava agendada para terça-feira, depois passou para quarta, mas a viagem não aconteceu.

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"(Vozinha) pediu uma prorrogação para resolver certas questões pessoais e, naturalmente, ela foi concedida para permitir que atendesse a essas necessidades", disse Jaime ao jornal chileno La Tercera. "Esteve em Cabo Verde e depois foi a Lisboa, onde cuidou da documentação e tratou de outras questões", informou.

Outro imprevisto comunicado pela diretoria chilena envolve a documentação de Vozinha. Por ser de fora do Mercosul, o goleiro enfrenta uma burocracia mais complicada. "Foi necessário ir ao consulado, obter o visto e preparar toda a documentação, um processo diferente das situações a que estamos mais acostumados, como no caso de jogadores do Mercosul, para quem a entrada é muito mais simplificada", explicou Pizarro.

PROPOSTA MARROQUINA E APELIDO LIBERADO NO CHILE

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Também nesta tarde, rumores de uma possível mudança começaram a circular, com a informação de que o goleiro poderia estar acertando com o Berkane, do Marrocos, segundo informações do jornalista brasileiro Raphael Bózeo. O mesmo clube está em vias de acertar com o técnico Bubista, comandante de Vozinha durante o Mundial.

Apesar da situação indefinida, mais um capítulo dessa história ganhou atualização. Devido a uma regra do Campeonato Chileno que não permite nomes fictícios, o goleiro seria obrigado a abrir mão do apelido Vozinha na camisa e utilizar elementos do seu nome de batismo, Josimar José Évora Días.

A notícia viralizou e se tornou assunto no Chile. Na tarde desta sexta-feira, o Conselho de Presidentes se reuniu e aprovou uma exceção que permite ao africano usar a alcunha em seu uniforme. A pauta foi votada e todos os 16 clubes da primeira divisão local concordaram com a permissão.

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Após a reunião, Aníbal Mosa, presidente que administra a SADP do clube, equivalente a uma SAF, declarou que o contrato formal com Vozinha ainda não havia sido assinado. Segundo ele, o uso do apelido era uma das exigências do goleiro, devido à associação do nome e ao reconhecimento mundial, inclusive para o uso em publicidades. Atualmente, ele possui mais de 29 milhões de seguidores nas redes sociais.

Vozinha está sem clube desde o fim do seu contrato com o Chaves, de Portugal, após duas temporadas no país. Antes da passagem pelo futebol português, o goleiro atuou por duas temporadas no Trencín, da Eslováquia; cinco no AEL Limassol, do Chipre; uma no Gil Vicente, também de Portugal; e no FC Zimbru, da Moldávia. No futebol africano, defendeu o Progresso Sambizanga, de Angola, além de Mindelense e Batuque, ambos de Cabo Verde.

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apelido liberado Colo-Colo Futebol Vozinha
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