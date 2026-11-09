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Vozinha desconversa após título com Colo-Colo e abre dúvida sobre permanência para Libertadores

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Alegria pelo dever cumprido e incerteza quanto ao futuro. Foi com essa mistura de sentimentos que o goleiro Vozinha festejou o seu primeiro título pelo Colo-Colo após a vitória fora de casa sobre o Ñublense, fora de casa, pelo placar de 2 a 1, neste domingo.

Destaque da última Copa do Mundo, o jogador cabo-verdiano demonstrou todo o seu contentamento com a conquista, dedicou o troféu (que foi 35º Campeonato Chileno da história do clube) aos amigos e companheiros, mas deixou em aberto o seu futuro.

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"Vim aqui para isso, para ganhar título. Graças a Deus conseguimos e estou muito feliz. Quero agradecer a todos os companheiros, diretores e comissão técnica e trabalhadores do Colo-Colo que me receberam tão bem desde o primeiro dia. E também para minha família e o povo de Cabo Verde", disse em entrevista à TNT Sports Chile. No entanto, ao ser questionado sobre a participação na próxima Libertadores, ele foi evasivo. "Hoje é dia de comemorar depois falamos de futuro", completou o atleta de 41 anos.

E em relação à permanência, a questão ainda está pendente. O seu contrato com o time chileno termina no dia 31 de dezembro e a expectativa é que as duas partes tenham um encontro para tratar do assunto.

Sobre a partida, Vozinha usou um tom humilde para falar sobre o título. Autor de uma defesa difícil no fim do duelo, ele preferiu valorizar todo o elenco.

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"Penso que o trabalho do time prevaleceu ao longo da disputa. Cheguei faltando poucos jogos (realizou seis confrontos pelo conjunto chileno) e também falhei em alguns momentos. Isso faz parte do futebol. Agora o importante é comemorar. Estou muito feliz", comentou.

No jogo, o caminho da conquista começou a ser pavimentado com um belo gol de Arturo Vidal, ex-Flamengo, aos 14 minutos. O empate dos anfitriões veio ainda no primeiro tempo com Molina. A vitória veio nos acréscimos da etapa final com Bolados decretando o placar de 2 a 1.

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