Vozinha adia chegada ao Colo-Colo pela terceira vez e presidente exige prazo

Contratado pelo Colo-Colo após o sucesso com Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, Vozinha era esperado em Santiago, no Chile, na última quinta-feira, 30, mas não desembarcou na cidade. É a terceira vez que sua chegada ao país é adiada.

O cronograma inicial era de que o goleiro aterrissaria na última terça-feira, 28; depois, os planos mudaram para quarta-feira, 29, e agora, mais uma alteração. Apesar das dúvidas que a situação cria, o presidente do clube, Jaime Pizarro, disse que foi tudo solicitado pelo atleta, mas quer um prazo.

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"(Ele) pediu uma prorrogação para resolver certas questões pessoais e, naturalmente, ela foi concedida para permitir que atendesse a essas necessidades", disse o dirigente ao jornal chileno La Tercera, detalhando o itinerário de Vozinha. "Esteve em Cabo Verde e depois foi a Lisboa, onde cuidou da documentação e tratou de outras questões", disse.

Por ser de fora do Mercosul, a burocracia foi um pouco mais complicada, revelou Pizarro. "Foi necessário ir ao consulado, obter o visto e preparar toda a documentação, processo diferente das situações a que estamos mais acostumados, como no caso de jogadores do Mercosul, para quem a entrada é muito mais simplificada", explicou.

O presidente do Colo-Colo, porém, reforça a necessidade de que Vozinha cumpra um prazo para sua chegada ao novo clube. "Tudo indica que ele precisa resolver questões pessoais antes de viajar. Obviamente, é preciso haver um prazo, o que é totalmente razoável, e veremos como isso pode ser encaminhado", determinou o dirigente.

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AOS 40 ANOS, VOZINHA GANHA CHANCE DE ESTENDER CARREIRA NA AMÉRICA DO SUL

Vozinha foi contratado pelo time chileno após se tornar o xodó da Copa do Mundo de 2026, desempenho que pode ter o salvado da aposentadoria. Aos 40 anos, o goleiro estava sem vínculo antes do torneio na América do Norte.

Ele passou duas temporadas no GD Chaves, de Portugal, mesmo clube o qual Hugo Souza atuou antes de se estabelecer no Corinthians. Antes disso, o cabo-verdiano passou por AS Trencin, da Eslováquia, AEL Limassol, do Chipre, Gil Vicente, de Portugal, FC Zimbru, da Moldávia, Mindelense e Batuque, de Cabo Verde, e Progresso Zambizanga, da Angola.