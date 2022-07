Voltando de cirurgia, Ibrahimovic renova contrato com o Milan

(via Agência Estado)

Mesmo voltando de uma cirurgia no joelho esquerdo, Zlatan Ibrahimovic renovou seu contrato com o Milan para mais uma temporada europeia. O atacante sueco estendeu seu vínculo até janeiro de 2023. Mas só deve voltar ao time no início do próximo ano, na segunda metade da temporada.

"O Milan está feliz de anunciar a renovação do contrato de Zlatan Ibrahimovic até 30 de junho de 2023. O atacante sueco vai continuar vestindo a camisa de número 11", informou a diretoria do clube italiano, nesta segunda-feira.

A renovação surpreendeu porque as negociações vinham se arrastando há algumas semanas. Além disso, o jogador passou por operação no joelho esquerdo ao fim da última temporada europeia, em maio, e precisará de seis meses de recuperação. Mesmo sabendo que o jogador só poderá voltar a atuar em janeiro, o clube italiano decidiu pela renovação.

Pesava contra o veterano também a sua idade avançada. Aos 40 anos e voltando de problema físico, Ibrahimovic não deve ter o protagonismo de sua primeira passagem pelo clube, entre os anos de 2010 e 2012. Desde que voltou ao Milan, em 2020, ele tem passado mais tempo no banco de reservas do que em campo. Foram 27 jogos, com oito gols e três assistências.

O sueco acabou se tornando coadjuvante na conquista do Campeonato Italiano, o que marcou o fim de um jejum de 11 anos do Milan. O papel deve ser o mesmo em sua sexta temporada pelo time, a quarta consecutiva.

É por essa razão que, segundo a imprensa italiana, ele sofreu uma redução de salário neste novo contrato. O vínculo tem uma cláusula de produtividade que pode elevar os ganhos mensais do experiente atacante.