Volta do futebol com clássico na Itália terá clima de decisão

Após três meses sem futebol na Itália, por conta da pandemia, a semifinal da Copa da Itália terá um clássico de gigantes, Juventus x Milan.

Nesta sexta-feira (12), o time de Cristiano Ronaldo (CR7) fará uma partida contra o Milan, onde estarão disputando uma vaga na final da Copa da Itália. A partida marcará o retorno aos campos após praticamente 3 meses sem futebol na Itália.

Jogo decisivo, que terá uma acirrada briga pela final da Copa, a partida acontecerá em Turim. O primeiro jogo ocorreu no mês de fevereiro. Houve um empate de 1x1. Se a partida empatar novamente no mesmo resultado, o jogo prosseguirá aos pênaltis.

Já no sábado (13), a disputa pela semifinal acontece entre Napoli e Inter de Milão. A partida de ida ficou à favor do Napoli que bateu por 1x0 o Inter de Milão.

A final da Copa ocorrerá em Roma, capital da Itália, no dia 17. Devido a pandemia do novo Corona vírus, as partidas seguirão 'sem público'.

Com informações; Globo Esporte