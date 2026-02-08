Volpi pega pênalti, Red Bull Bragantino arranca empate do Velo e segue invicto no Paulistão

Com defesa de pênalti de Tiago Volpi e pressão até os acréscimos, o Red Bull Bragantino arrancou um empate por 1 a 1 com o Velo Clube neste domingo, no Benitão, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Mesmo com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo, o Massa Bruta só conseguiu evitar a derrota aos 50 minutos, com gol de cabeça de Fernando.

Com o resultado, o Velo Clube segue na penúltima colocação, com cinco pontos, e chega à rodada final precisando vencer o Santos e torcer por uma combinação de resultados para permanecer na elite estadual. O Bragantino, por sua vez, foi aos 13 pontos, segue próximo dos líderes da competição e manteve a invencibilidade no Paulistão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O primeiro tempo foi equilibrado e terminou sem gols. Empurrado pela torcida, o Velo Clube iniciou a partida com mais posse de bola e tentou explorar os lados do campo, mas sem levar perigo efetivo ao gol adversário. Aos poucos, o Bragantino cresceu, passou a controlar as ações e criou as melhores oportunidades da etapa inicial.

Aos 13 minutos, Fernando apareceu livre na área e cabeceou forte, exigindo grande defesa de Marcelo Carné. No rebote, Eric Ramires finalizou, e o goleiro do Velo voltou a salvar com mais uma intervenção importante. O time da casa respondeu aos 25, quando Marcelo Augusto subiu bem de cabeça, mas mandou por cima do gol.

O Massa Bruta voltou a assustar aos 36 minutos. Marcelinho recebeu livre na pequena área e finalizou de perna esquerda, mas Marcelo Carné fez uma defesa espetacular à queima-roupa e manteve o placar zerado até o intervalo. Nos minutos finais da primeira etapa, a partida ficou mais truncada, com muitas faltas e pouca fluidez.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O segundo tempo começou quente. Logo aos cinco minutos, Tiago Volpi foi pressionado dentro da pequena área, deu uma caneta em Jhoninha e sofreu falta na sequência, em lance que levantou o público no Benitão. Aos 12, após análise do VAR, o árbitro Matheus Delgado Candançan marcou pênalti para o Velo por toque de mão de Eduardo após cabeceio de Caíque Silva. Na cobrança, Sillas bateu, mas Volpi defendeu e manteve o empate.

Na sequência, o Velo ficou com um jogador a menos. Ynaiã recebeu cartão vermelho após carrinho em Rodriguinho. Inicialmente advertido com amarelo, o lance foi revisto no VAR, e a punição foi agravada. Irritado com a decisão, o lateral precisou ser contido por companheiros.

Mesmo em desvantagem numérica, o Velo Clube conseguiu abrir o placar, apostando em bola parada e aproveitando um momento de desatenção defensiva do Bragantino. O gol inflamou o Benitão e aumentou a tensão na reta final da partida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com um jogador a mais, o Bragantino se lançou ao ataque, empurrou o adversário para o campo de defesa e passou a pressionar de forma intensa. A insistência foi recompensada já aos 50 minutos do segundo tempo. Após cruzamento preciso pela direita, Fernando subiu junto com Thomás Luciano, levou a melhor no alto e cabeceou firme para o fundo do gol, decretando o empate.

Na última rodada do Paulistão, o Red Bull Bragantino enfrenta o Novorizontino no domingo, às 20h30, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. No mesmo dia e horário, o Velo Clube visita o Santos, na Vila Belmiro.

FICHA TÉCNICA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

VELO CLUBE 1 X 1 RED BULL BRAGANTINO

VELO CLUBE - Marcelo Carné; Yanaiã, Gabriel Mancha, Betão, Marcelo Augusto (Thomas Luciano) e Caíque Silva (Zé Mario); Luiz Otávio, Rodrigo Oliveira (João Lucas) e Sillas (João Lucas); Adriano Júnior (Mateus Norton) e Jhoninha. Técnico: Pintado.

RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; SantAnna, Eduardo Santos, Pedro Henrique e Cauê (Weimar Palacios); Fabinho (Gustavinho), Marcelinho (Ignacio Sosa), Rodriguinho (Herrera) e Eric Ramires (Henry Mosquera); Vinicinho e Fernando. Técnico: Vagner Mancini.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GOLS - Luiz Otávio, aos 43, e Fernando, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Caíque Silva, Gabriel Mancha, Luiz Otávio, Marcelo Augusto e Zé Mario (Velo Clube); Cauê e Eduardo Santos (Red Bull Bragantino)

CARTÃO VERMELHO - Ynaiã (Velo Clube)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Benitão, em Rio Claro (SP)