Vôlei feminino do Brasil passa fácil pelo Japão e conquista 3ª vitória em Tóquio

Sem dar chances às anfitriãs, a seleção brasileira de vôlei feminino venceu o Japão, na manhã desta quinta-feira, por 3 sets a 0, mostrando-se muito a vontade na casa das adversárias.

Com parciais de 25/16, 25/18 e 26/24, o vôlei feminino brasileiro passeou em quadra, mas, como mostra o resultado do terceiro set, houve dificuldades no desfecho do confronto por causa de uma torção no tornozelo direito da levantadora Macris, que saiu chorando ao ser substituída por Roberta.

O desfalque preocupa a equipe brasileira para o restante da competição, afinal Macris é uma das líderes do grupo.

Com a terceira vitória seguida, por enquanto invicta no torneio olímpico, a seleção está em segundo lugar no Grupo A, atrás da Sérvia, e perdeu apenas dois sets no duro embate contra a República Dominicana.

No próximo confronto, as brasileiras enfrentarão a Sérvia, líder do grupo, no sábado, às 4h25 da manhã (horário de Brasília).