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Vôlei: Brasil vence Sul-Americano e está na Olimpíada 2028

Vaga vem com 3 a 0 sobre Argentina no Rio de Janeiro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Vôlei: Brasil vence Sul-Americano e está na Olimpíada 2028
Autor O Brasil venceu a Argentina por 3 sets a 0 - Foto: Dhavid Normando/CBV

A seleção masculina de vôlei está classificada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A vaga foi conquistada com a vitória sobre a Argentina por 3 sets a 0 na manhã deste domingo (20), no ginásio do Maracanazinho, no Rio de Janeiro (RJ).

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Diante de um público de 11.968 pessoas, o time do técnico Bernardinho fez 25/20, 25/23 e 25/20. Desde 1964, estreia do voleibol, a seleção masculina do Brasil não ficou de fora de uma edição olímpica. Além da vaga, essa vitória também confirmou o 34ª título do Campeonato Sul-Americano.

O comando foi do oposto Darlan, maior pontuador da partida com 23 acertos. A seleção do Campeonato, que reúne os melhores jogadores do torneio, foi formada pelo oposto Darlan, o levantador Cachopa, os ponteiros Adriano e Aravena (Chile), os centrais Flávio e Loser (Argentina), e o líbero Massimino (Argentina).

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Argentina BRASIL ESPORTES Olimpíadas 2028 Sul-Americano Vôlei
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