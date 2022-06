Volante Luan e atacante Caio passam por cirurgias bem-sucedidas no São Paulo

(via Agência Estado)

Revelados pelo São Paulo e nos planos de Rogério Ceni para fortalecer a equipe neste segundo semestre, o volante Luan e o veloz atacante Caio passaram por cirurgias nesta quarta-feira e iniciam fisioterapia nos próximos dias. O clube optou por não revelar tempo de recuperação.

Atacante velocista que Ceni tanto buscava, Caio estava feliz da vida com o primeiro gol no profissional, diante do Ayachuco, na Copa Sul-Americana, há quatro semanas, e fazia planos para ganhar mais tempo em campo.

As boas atuações na base o levaram para a seleção sub-20 e na disputa do Torneio Internacional do Espírito Santo, ele acabou rompendo os ligamentos anterior do joelho direito. Seu retorno ocorre somente na próxima temporada.

O caso de Luan é menos delicado e o volante tem chances de ainda jogar em 2022. Depois de ficar um bom tempo afastado por problemas musculares, o jogador voltou e recebeu elogios por dar sustentação ao meio-campo do São Paulo.

Mas, houve uma complicação na lesão no músculo do adutor da coxa esquerda e o clube optou por procedimentos cirúrgico para sanar com o problema.

"O volante Luan e o atacante Caio foram submetidos a cirurgias nesta quarta-feira, na capital paulista, passam bem e deverão iniciar a recuperação no REFFIS nos próximos dias", informou o São Paulo.

Talles Costa e Nikão, que se recuperam de lesões no tornozelo, deram corrida no gramado, enquanto Andrés Colorado, Gabriel Sara e Alisson ficaram na parte interna em tratamento