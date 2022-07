Volante Eduardo Person vê melhora no Guarani, mas avisa: 'Temos muito a evoluir'

(via Agência Estado)

O técnico Mozart estreou no Guarani com empate por 1 a 1 com o CRB pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com pouco tempo, o volante Eduardo Person destacou o estilo de jogo do novo treinador, que gosta de ficar com a posse de bola. Para ele, o time deixou uma boa impressão.

"Ele lembra muito o Thiago Carpini, de querer ficar com a bola. A adaptação no primeiro jogo foi muito boa, acho que a gente deixou uma boa impressão. Ainda temos muito a evoluir, principalmente com a filosofia dele de trabalho", explicou o jogador.

Agora, o foco está em melhorar as apresentações como mandante. "A gente sabe o quanto é importante ter o fator casa. O Mozart, logo que chegou, disse que a gente precisa criar uma identidade para jogar aqui. Creio que, com os treinamentos e com a nova filosofia, a gente tem tudo para ser forte dentro de casa", garantiu.

Com o empate, o Guarani chegou a 14 pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento, em 19º e penúltimo lugar. O time volta a campo no sábado, às 11h, quando recebe o líder Cruzeiro, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 17ª rodada.