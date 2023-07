Volante do Corinthians recebe elogios de jornal espanhol: 'Cérebro privilegiado'

Sensação do Corinthians nos últimos jogos, Gabriel Moscardo recebeu elogios do técnico Vanderlei Luxemburgo em seu início como titular. Aos 17 anos, já soma cinco jogos pelo time, que chegou à sua terceira vitória seguida na temporada na classificação diante do América-MG na Copa do Brasil. Além disso, o jovem também teve destaque na imprensa espanhola, que monitora o desempenho do volante.

O jornal As, da Espanha, publicou artigo no sábado, após a vitória do Corinthians por 3 a 2 diante do América-MG, em que destrincha a influência do jogador para o sucesso do Corinthians na temporada. Intitulada "Gabriel Moscardo, o meio-campista que revoluciona o Brasil graças a Luxemburgo", a matéria traz uma análise de seu começo no Corinthians, com auxílio do treinador alvinegro.

"Gabriel Moscardo disputou apenas quatro partidas pelo time titular do Corinthians. Tem um cérebro privilegiado para comandar a equipe com e sem bola. Sabe pressionar, ocupa perfeitamente o espaço e mostra uma enorme sobriedade na hora de movimentar a bola. É muito difícil vê-lo errar um passe e ele se comporta muito bem no movimento longo", cita a matéria.

O vínculo de Moscardo com o clube alvinegro foi estendido até julho de 2026. Nas categorias de base desde 2017, o volante sempre foi titular ao longo dos anos. Venceu a Paulista Cup Sub-14 e Sub-16, além do Paulistão Sub-17. "Vanderlei Luxemburgo deu-lhe a oportunidade e, como garantiu o treinador, parece ter passado anos no futebol de elite", continua o artigo.

A influência de Luxemburgo é destacada. Com passagem pelo Real Madrid, o treinador tem um longo histórico de desenvolvimento de atletas em sua carreira. Além de Moscardo, Vítor Roque, vendido recentemente ao Barcelona, também foi lançado por Luxemburgo aos 16 anos, quando ainda atuava pelo Cruzeiro.

"A confiança de que Luxemburgo falava já ficou evidente ao longo das partida. Apesar de ser o suporte da equipe como único volante, ele se permite até chegar a posições de finalização", afirma a reportagem do jornal. Aos 17 anos, Moscardo ainda não recebeu nenhuma proposta oficial de clubes da Europa.

O rápido crescimento no Corinthians vem surpreendendo até mesmo o próprio jogador, que já cogita mudar sua rotina para dar conta das novas tarefas no time profissional. Ele pode até trancar a faculdade de Administração que cursa atualmente.

"Estou no profissional há 17 dias, estou de férias da faculdade. Volto no começo do mês que vem, vai ser loucura. Faço inglês, treinos de manhã e à tarde, à noite eu deixo para os estudos. Mês que vem recomeça a faculdade. Vou tentar continuar", declarou o jovem atleta, no sábado.