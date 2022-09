Volante do Atlético-MG diz que elenco está 'p... da vida' com série de tropeços

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Próximo adversário do líder Palmeiras, no dia 28, em Belo Horizonte, o atual campeão Atlético-MG vive o pior momento na temporada. Nas últimas 10 rodadas do Brasileirão, são cinco derrotas e somente dois triunfos, o que deixou o time 17 pontos atrás dos paulistas. Ciente que é necessário uma resposta, o volante Allan revelou que o grupo está "p... da vida" e fazendo de tudo por uma volta por cima.

continua após publicidade .

"Se a gente soubesse o antídoto, estávamos fora disso tudo, dessa fase. Cobranças são válidas, e precisamos sair dessa fase o mais rápido possível. Tivemos cobranças, somos funcionários e devemos satisfação ao clube", afirmou Allan em entrevista coletiva nesta terça-feira.

O volante revelou que nada mudou no trabalho em relação ao vitorioso ano de 2021 e espera que essa má fase comece a fazer parte do passado já diante do Palmeiras. Ganhar do rival - eliminou a equipe nas duas últimas edições da Libertadores - seria uma ótima resposta à machucada torcida.

continua após publicidade .

"Nosso dia a dia está sendo normal, como foi em 2021. Estamos trabalhando até mais do que no ano passado. Estamos tentando e todo mundo está indignado. Estamos 'p... da vida'. Está na hora de colher os frutos do trabalho e não acredito que vai ficar ruim até o final", previu o volante.

As palavras coincidem com declaração do técnico Cuca que não vê as apresentações ruins, apesar da falta de resultados positivos. Na visão do treinador, o motivo maior é a falta de capricho na hora de finalizar as boas chances criadas. Allan, apesar de admitir os problemas, até ironiza outros oponentes, que passam por algo semelhante.

"Para você ver a dimensão do nosso trabalho, como é difícil ganhar e continuar a ganhar aqui. Não vou dizer o nome de quem, mas vocês viram equipe que ganhou há um ano e que este ano não vai levar nada. Nós já ganhamos alguma coisa (Campeonato Mineiro)", cutucou.