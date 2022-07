Volante argentino é anunciado como reforço do Corinthians

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Novo reforço do Timão, Fausto Vera ao lado do presidente Duílio e do dirigente Roberto de Andrade

O volante Fausto Vera teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no final da tarde desta terça-feira e foi anunciado oficialmente como reforço do Corinthians. Com isso, o argentino de 22 anos fica disponível para ser utilizado na Copa do Brasil, o que não seria possível caso não tivesse sido regularizado até o início da noite.

continua após publicidade .

"Muito contente e feliz de estar chegando ao Corinthians. Agradeço muito à torcida, que desde que começaram os rumores de que eu poderia chegar, me deram um grande apoio e foram muito importantes para a minha tomada de decisão", comentou o novo reforço em entrevista ao site oficial do clube.

A contratação de Vera pelo time paulista estava confirmada desde segunda-feira, já que o Argentinos Juniors, time ao qual ele pertencia, anunciou a venda em suas redes sociais. A publicação revelou também que o Corinthians comprou 70% dos direitos federativos do atleta e que firmou um contrato com vínculo válido até junho de 2026. As informações foram reafirmadas no anúncio desta terça.

continua após publicidade .

Apesar da confirmação vinda da Argentina, a diretoria corintiana ainda não havia se manifestado sobre o assunto, pois ainda esperava a conclusão dos trâmites para fazer sua oficialização. O atleta argentino é o terceiro reforço adquirido nesta janela de transferências. O primeiro foi o centroavante Yuri Alberto, seguido do zagueiro Balbuena. Ambos chegaram ao clube por empréstimo de um ano.

Nascido em Hurlingham, na região metropolitana de Buenos Aires, Fausto Vera é formado nas categorias de base do Argentinos Juniors e foi promovido ao profissional em 2018. Desde então, participou de 75 jogos e marcou nove gols. Além disso, acumula convocações para as seleções de base da Argentina.

Siga o TNOnline no Google News