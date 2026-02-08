Vojvoda adota cautela com Neymar, mas anima torcedores: 'Ele está pronto'

O técnico Juan Pablo Vojvoda falou após a vitória do Santos, por 2 a 1, neste domingo (08), diante do Noroeste, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Questionado sobre as condições do astro Neymar, o comandante admitiu que o atleta está próximo do retorno aos gramados, mas pregou cautela.

"Neymar já está treinando com a gente, já está no dia a dia fazendo todas as atividades do time. Ele está pronto quanto a recuperação do joelho. Mas eu, principalmente, e o staff dele, juntamente com o jogador, queremos que, quando volte a jogar, volte de um jeito bom. Esse é o Neymar que queremos, é o que precisamos no Santos e no Brasil".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Além de explicar as condições de jogo do camisa 10, o comandante santista falou sobre a influência do astro sobre os demais companheiros e falou em ajudá-lo a alcançar os objetivos na temporada.

"Ele estimula e cobra os companheiros, que querem corresponder e ajudar. O Neymar tem objetivos importantes nesse ano, e eu quero que ele consiga alcançá-los. Vou lutar e trabalhar para encontrar esse equilíbrio. É claro que eu preciso do Neymar. Eu confio que no próximo jogo já possamos contar com ele. E se não for no próximo, vamos continuar trabalhando para que aconteça".

A tendência é de que o camisa 10 não retorne na próxima partida do Peixe, que enfrentará o Athletico Paranaense, na quinta-feira (12), na Arena da Baixada, que possui o gramado sintético. No domingo (15), a possibilidade é maior, já que o alvinegro encara o Velo Clube, na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mesmo com a vitória em Bauru, o treinador santista alertou para os problemas da defesa com as bolas paradas. O Noroeste chegou a empatar o jogo com gol de Pedro Carrerete, que aproveitou cobrança de escanteio para subir livre no meio dos defensores.

"Estamos trabalhando muito nesse aspecto. Mudamos a nossa bola parada defensiva e vamos mudando quando vemos e assistimos que não temos atletas tão fortes na bola aérea. Sempre estamos abertos a melhorar porque assim deve ser".