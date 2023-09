Vlahovic faz dois, Juventus bate Lazio e continua invicta no Campeonato Italiano

A temporada 2023/24 do Campeonato Italiano promete ser uma das mais disputadas dos últimos anos. A Juventus acirrou a briga pela liderança ao derrotar a Lazio, neste sábado, no Allianz Stadium, por 3 a 1, pela quarta rodada. Destaque para Vlahovic, autor de dois dos três gols da "Velha Senhora".

Com o resultado, a Juventus se manteve invicta, agora, com dez pontos. A Lazio, por sua vez, despencou na tabela ao conhecer a sua terceira derrota na competição e continuou com apenas três pontos. Vale lembrar que a equipe mandante não contou com Pogba, flagrado em exame antidoping e suspenso preventivamente.

O primeiro tempo teve total domínio da Juventus, que abriu o placar com apenas dez minutos. Vlahovic recebeu dentro da área e acertou um belo chute de primeira para fazer 1 a 0. Na comemoração, fez a fusão com Gatti, característica de Gabigol e Bruno Henrique.

A Lazio tentou o empate aos 25, quando Kamada exigiu grande defesa do goleiro Szczesny. Mas foi a Juventus quem ampliou o marcador. No minuto seguinte, Chiesa recebeu dentro da área e mandou no canto esquerdo do goleiro para colocar 2 a 0 no marcador.

No segundo tempo, a Juventus se acomodou e já não teve um grande domínio. A Lazio se aproveitou de uma saída errada do seu rival para diminuir com Luiz Alberto, aos 19 minutos. De fora da área, o espanhol acertou um bonito chute para recolocar a equipe visitante na partida.

Mas a pressão durou pouco tempo. Aos 22, Vlahovic recebeu um lindo passe e arrematou de longe para fazer o terceiro da Juventus, que recuou após o gol e administrou a vantagem para conquistar a sua terceira vitória no Campeonato Italiano.

A Juventus volta a campo no dia 24 de setembro (domingo) para encarar o Sassuolo, fora de casa. A Lazio vai em busca da reabilitação no mesmo dia, frente ao Monza, ao lado dos seus torcedores.