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Vitória x Palmeiras: onde assistir ao vivo nesta quarta pelo Brasileião

Líder do campeonato busca reabilitação fora de casa, enquanto mandante aposta na força do Barradão

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.07.2026, 21:10:09 Editado em 28.07.2026, 14:52:58
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Vitória x Palmeiras: onde assistir ao vivo nesta quarta pelo Brasileião
Autor O confronto é válido pela 21ª rodada - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Vitória e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador (BA). O confronto é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

📰 LEIA MAIS: Palmeiras tem cinco retornos importantes para a partida contra o Vitória pelo Brasileirão

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Primeiro colocado isolado da competição com 44 pontos acumulados, o Palmeiras busca se reabilitar após ser surpreendido pelo Atlético-MG, sofrendo uma derrota por 2 a 1 jogando em São Paulo no último domingo (26). Para o duelo, o técnico Abel Ferreira conta com os retornos do lateral-direito Khellven, do zagueiro Barboza e dos atacantes Ramón Sosa e Allan, que cumpriram suspensão, além de poder relacionar Flaco López, reapresentado após defender a seleção argentina na Copa do Mundo, enquanto Paulinho é desfalque por entorse no tornozelo.

O Vitória também vem de resultado negativo, tendo sido derrotado fora de casa pelo Remo, no Mangueirão, o que fez o Rubro-Negro baiano perder duas posições e ocupar o 13º lugar, com 26 pontos. A equipe comandada por Jair Ventura aposta no seu forte desempenho como mandante — conquistou todas as suas sete vitórias no torneio jogando no Barradão, onde perdeu apenas uma vez —, e terá o reforço do meia Emiliano Martínez, que volta de suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Onde assistir

Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view)

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Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá (Brítez), Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas, Zé Vítor e Emmanuel Martínez (Pochettino); Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.

Palmeiras: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Murilo e Alexander Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício, Arias e Piquerez; Ramón Sosa (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

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Brasileirão Esporte jogo ao vivo Palmeiras Vitória
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