Vitória x Palmeiras: onde assistir ao vivo nesta quarta pelo Brasileião
Líder do campeonato busca reabilitação fora de casa, enquanto mandante aposta na força do Barradão
Vitória e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador (BA). O confronto é válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Primeiro colocado isolado da competição com 44 pontos acumulados, o Palmeiras busca se reabilitar após ser surpreendido pelo Atlético-MG, sofrendo uma derrota por 2 a 1 jogando em São Paulo no último domingo (26). Para o duelo, o técnico Abel Ferreira conta com os retornos do lateral-direito Khellven, do zagueiro Barboza e dos atacantes Ramón Sosa e Allan, que cumpriram suspensão, além de poder relacionar Flaco López, reapresentado após defender a seleção argentina na Copa do Mundo, enquanto Paulinho é desfalque por entorse no tornozelo.
O Vitória também vem de resultado negativo, tendo sido derrotado fora de casa pelo Remo, no Mangueirão, o que fez o Rubro-Negro baiano perder duas posições e ocupar o 13º lugar, com 26 pontos. A equipe comandada por Jair Ventura aposta no seu forte desempenho como mandante — conquistou todas as suas sete vitórias no torneio jogando no Barradão, onde perdeu apenas uma vez —, e terá o reforço do meia Emiliano Martínez, que volta de suspensão pelo terceiro cartão amarelo.
Onde assistir
Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view)
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Prováveis escalações
Vitória: Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá (Brítez), Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas, Zé Vítor e Emmanuel Martínez (Pochettino); Matheuzinho, Erick e Renê. Técnico: Jair Ventura.
Palmeiras: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Murilo e Alexander Barboza; Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício, Arias e Piquerez; Ramón Sosa (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.