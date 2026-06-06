Vitória x Fortaleza: onde assistir ao vivo final da Copa do Nordeste
Partida acontece no Barradão, em Salvador, pelo segundo jogo da final do campeonato
Escrito por Da Redação
Publicado em 06.06.2026, 15:50:00 Editado em 06.06.2026, 15:33:45
Partida acontece no Barradão, em Salvador, pelo segundo jogo da final do campeonato - Foto: RENAN PINHEIRO
Vitória e Fortaleza se enfrentam neste sábado, às 16h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, pelo segundo jogo da final da Copa do Nordeste. Vitória venceu o jogo de ida da final já o Fortaleza precisa ao menos vencer por um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis.
Onde assistir
Transmissão: SBT, Sportynet e Canal do Benja / TMC
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Escalações prováveis
Vitória: Lucas Arcanjo; Edenilson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque Gonçalves, Emmanuel Martínez e Zé Vitor; Erick, Matheuzinho e Renê
Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Luan Freitas e Lucas Gazal; Maílton, Mucuri, Lucas Sasha, Ryan e Vitinho; Luiz Fernando e Miritello.
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