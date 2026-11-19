Vitória supera o Red Bull Bragantino no Barradão e fica fora da zona de rebaixamento
O Vitória conquistou um resultado importante na luta contra o rebaixamento, ao derrotar o Red Bull Bragantino por 2 a 1, nesta quinta-feira (19), no Barradão, em Salvador, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Emanuel Britez e Renê marcaram para a equipe baiana, enquanto Gean, contra, fez o único gol dos visitantes.
Com o resultado positivo, o Vitória chegou aos 41 pontos e ocupa a 14ª colocação. Já o Red Bull Bragantino permanece na 9ª colocação, com 47 pontos.
Na próxima rodada, o Vitória visita o Internacional na segunda-feira (23), às 19h30, no Beira-Rio. Já o Red Bull Bragantino recebe o Vasco no domingo (22), no mesmo horário, no Cícero de Souza Marques.
O Vitória começou melhor e abriu vantagem logo aos três minutos, com Emanuel Britez, de cabeça, após cruzamento de Erick. Aos 23, Renê aproveitou a assistência de Mateus Silva para marcar o segundo. Com dificuldades na criação, o Red Bull Bragantino não conseguiu reagir.
A equipe de Bragança Paulista ainda teve um pênalti de Wallace Yan cancelado pelo VAR, enquanto os donos da casa tiveram o terceiro gol invalidado por impedimento antes do intervalo.
Na volta do intervalo, o Red Bull Bragantino conseguiu diminuir a desvantagem aos 27 minutos. Após cruzamento de Vinicinho, Henry Mosquera finalizou na segunda trave, e a bola desviou no lateral Gean antes de entrar, sendo registrado gol contra.
Aos 38, o Vitória quase marcou o terceiro com Renato Kayzer, que ficou cara a cara com o goleiro Volpi, mas finalizou rente à trave. Apesar da pressão adversária, a equipe baiana segurou o resultado e confirmou a vitória.
FICHA TÉCNICA
VITÓRIA 2 X 1 RED BULL BRAGANTINO
VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Mateus Silva (Gean), Cacá, Emanuel Britez e Jamerson; Baralhas (Renato Kayzer), Emmanuel Martínez e Matheuzinho (Caíque); Erick (Marinho), Renê (Zé Vitor) e Tarzia. Técnico: Rafael Larcerda.
RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Sant'Anna, Gustavo Marques, Guzmán Rodríguez (Alix Vinicius) e Juninho Capixaba; Fabinho (Henry Mosquera), Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Wallace Yan; Fernando (Vinicinho), Eduardo Sasha e Herrera (Gustavinho). Técnico: Vágner Mancini.
GOLS - Emanuel Britez, aos quatro do primeiro tempo, Renê aos 24 do primeiro tempo e Gean (Contra), aos 28 do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Mateus Silva (Vitória); Gustavo Marques, Juninho Capixaba, Fabinho, Matheus Fernandes, Wallace Yan e Fernando; (Red Bull Bragantino).
ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).
PÚBLICO - 14.419 pessoas.
RENDA - R$ 307.118,00.
LOCAL - Estádio do Barradão, em Salvador (BA).