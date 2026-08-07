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4 A 0

Vitória goleia Athletico-PR e garante vaga nas quartas de final da Copa do Brasil

Rubro-Negro baiano repete virada no Barradão, faz 4 a 0 e elimina o Furacão após perder o jogo de ida por 2 a 0

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Vitória goleia Athletico-PR e garante vaga nas quartas de final da Copa do Brasil
Autor Jogo aconteceu nesta quinta-feira (06) - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Após virar o agregado diante do Flamengo na quinta fase, o Vitória repetiu o roteiro nas oitavas de final. Depois de perder a ida por 2 a 0 para o Athletico-PR, foi empurrado novamente pela torcida no Barradão e conquistou novamente a remontada, desta vez com uma goleada por 4 a 0, nesta quinta-feira, para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.

Outra vez o fator casa fez a diferença, com o time elétrico desde o primeiro minuto. Antes do intervalo, já tinha destruído a vantagem paranaense, com gols de Renê e Erick. No segundo tempo, Renê, de novo, virou no agregado. O terceiro gol foi polêmico, com o time paranaense protestando bastante de falta em Santos, após choque com Kayzer. Nos acréscimos, Marinho decretou a classificação.

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Classificado, o Vitória agora aguarda o sorteio que será realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para conhecer seu próximo adversário. Além disso, o time comemora mais R$ 4 milhões nos cofres da competição mais rentável do Brasil.

Empurrado pela torcida, o Vitória já diminuiu o agregado com 10 minutos, quando Santos deu rebote em chute de Baralhas e Renê aproveitou para abrir o placar. O gol cedo não afobou os donos da casa, que seguiram com mais posse de bola e com paciência para trabalhar a bola. Do outro lado, o Athletico-PR ficou atordoado, errando passes e desperdiçando contragolpes.

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Quando conseguiu encaixar as escapadas com Viveros, o colombiano teve seus chutes bloqueados. Leozinho também tentou, mas Lucas Arcanjo defendeu em dois tempos. Com o fim se aproximando, o Vitória subiu o tom, até que aos 49, Erick, destaque na classificação diante do Flamengo, iniciou a jogada pelo lado direito, puxou para o meio e bateu no canto para igualar de vez o agregado.

O Athletico-PR voltou do intervalo fazendo uma blitz. Por duas vezes, Lucas Arcanjo brilhou, em chute de Benavídez e na sequência na cabeçada à queima roupa de Aguirre. A resposta do Vitória foi mais eficiente. Após cobrança de escanteio, Santos saiu mal e Renê aproveitou para virar o agregado, aos 14. O time paranaense protestou muito de falta no goleiro em choque com Kayzer, mas o gol foi validado.

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A virada desestabilizou o Athletico, que passou a acumular erros de passes e era nulo ofensivamente. O Vitória, por sua vez, envolvia o adversário com facilidade e seguia com presença no ataque. Na reta final, o time paranaense foi para o tudo ou nada. Vargas carimbou o travessão, enquanto Viveros teve novamente o chute bloqueado na hora h. No fim, o Vitória suportou a pressão e nos acréscimos Marinho fez o quarto e selou a classificação.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 4 X 0 ATHLETICO-PR

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Brítez, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque (Zé Vitor), Baralhas e Matheuzinho (Marinho); Erick (Tarzia), Renê (Walace) e Renato Kayzer (Fabri). Técnico: Jair Ventura.

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ATHLETICO-PR - Santos; Benavídez, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto (Dudu), Luiz Gustavo (Zapelli), Jadson (Renan Peixoto) e Léo Derik (Vargas); Leozinho (João Cruz), Viveros e Mendoza. Técnico: Odair Hellman.

GOLS - Renê, aos 10, Erick, aos 49 minutos do primeiro tempo. Renê, aos 14, Marinho, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Caíque, Tarzia, Renê, Mendoza, Arthur Dias e Aguirre.

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ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).

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Athletico-PR Copa do Brasil Futebol notícias esportivas Vitória
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