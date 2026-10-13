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Vitória do Bragantino sobre o Cruzeiro fecha a rodada do Brasileiro

Time paulista encerra jejum; Athletico goleia a Chape fora de casa

Escrito por Da Redação
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Vitória do Bragantino sobre o Cruzeiro fecha a rodada do Brasileiro
Autor O Furacão fez 3 a 0 no primeiro tempo e sofreu um gol da Chape no segundo - Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

No fim da noite dessa segunda-feira (12), o Bragantino concluiu a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro com uma vitória por 4 a 2 sobre o Cruzeiro, em Bragança Paulista, encerrando um jejum de seis jogos sem vitória na temporada. Com o resultado, o Massa Bruta foi a 40 pontos, na nona colocação, enquanto a Raposa estacionou nos 48, em sexto.

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O time da casa fez um primeiro tempo quase perfeito, marcando três vezes em 30 minutos, com Lucas Barbosa, Kaio Jorge (contra) e Eric Ramires. A equipe mineira chegou a descontar ainda na primeira etapa, com gol de Zé Lucas e encostou no placar já no final do jogo, com Matheus Henrique, mas Herrera logo ampliou e deu números finais à partida.

No outro duelo da noite de ontem, o Athletico Paranaense goleou a Chapecoense por 4 a 1 na Arena Condá, com roteiro parecido com o da partida entre Bragantino e Cruzeiro. O Furacão fez 3 a 0 no primeiro tempo, sofreu um gol da Chape no segundo, mas acabou por frear qualquer reação adversária com outro gol no fim da segunda etapa. O colombiano Viveros marcou dois dos gols da equipe de Curitiba, se isolando ainda mais como principal artilheiro da competição, com 21 gols. Leozinho e Luiz Gustavo também foram às redes pelo Furacão, enquanto Garcez descontou para os donos da casa.

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O resultado levou o Athletico de volta à terceira colocação, com 53 pontos, enquanto a Chapecoense segue em último lugar, com apenas 18 pontos em 29 partidas disputadas, muito distante da salvação.

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