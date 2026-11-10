Vitória contrata técnico de equipe rebaixada para reta final do Brasileirão

Seriamente ameaçado pela zona de rebaixamento, o Vitória tem um novo técnico que chega com a missão de manter o time baiano na elite do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, a equipe rubro-negra confirmou a chega de Rafael Lacerda para a vaga de Jair Ventura restando quatro jogos para o fim da competição.

O novo comandante, que estava à frente da Chapecoense, lanterna do torneio e rebaixada antecipadamente, chega com contrato firmado até o fim do ano. Com 38 pontos e na 15ª colocação, o time rubro-negro tem somente um ponto a mais que o Corinthians, primeiro rival na região da degola.

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Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, o presidente do Vitória explicou os motivos que levaram pela escolha de Lacerda neste momento tão crítico.

"Um cara jovem, com carreira curta, mas que com um elenco muito inferior ao nosso conseguiu ganhar de quem não ganhamos. Venceu Corinthians, São Paulo e Fluminense", afirmo o dirigente.

A estreia de Rafael Lacerda à frente do Vitória está marcada para o dia 19 de novembro, na retomada do Brasileirão após a parada para os jogos da Data Fifa. Em um jogo com contornos de decisão, a equipe baiana vai receber o Red Bull Bragantino no Barradão.