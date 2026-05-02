Vitória aproveita expulsão no 1º tempo e goleia Coritiba por 4 a 1 no Brasileirão

Aproveitando uma expulsão ainda no primeiro tempo, o Vitória goleou o Coritiba por 4 a 1 na tarde deste sábado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time baiano já tinha aberto o placar com Renê quando Tiago Cóser foi expulso. Zé Vitor, Tarzia e Erick completaram o placar do jogo realizado no Barradão, em Salvador (BA).

O Vitória volta a vencer após o empate sem gols com o Corinthians e a derrota para o Athletico, por 3 a 1. Com isso, chegou a 18 pontos na oitava colocação. Já o Coritiba, que já vinha de derrota para o Grêmio, por 1 a 0, segue com 19 pontos, em sétimo.

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Antes da partida, na execução do Hino Nacional, a torcida do Vitória fez um protesto contra a CBF e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que puniu o atacante Erick e o presidente Fábio Mota por críticas à arbitragem. Neste sábado, o STJD concedeu efeito suspensivo para Erick, que jogou na partida, mas manteve a punição ao presidente.

A partida foi muito movimentada no primeiro tempo e o Vitória abriu o placar logo aos 14 minutos. Matheuzinho recebeu na esquerda em velocidade e fez cruzamento rasteiro para a área. Renê chegou livre de marcação para completar no cantinho.

A situação ficou melhor quando Tiago Cóser, do Coritiba, foi expulso aos 25 minutos por puxar Renê, que sairia na cara do gol. A decisão de Cóser não adiantou muito, pois o Vitória ampliou o placar justamente na falta. Erick rolou e Zé Vitor chutou forte e rasteiro, no cantinho, para fazer 2 a 0.

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Mesmo com um jogador a menos, o Coritiba conseguiu seguir vivo com gol aos 47 minutos, com Pedro Rocha. Josué levantou a bola na área, Tinga ajeitou de cabeça e Pedro Rocha apareceu na pequena área para completar, também de cabeça.

Na volta para o segundo tempo, porém, o Vitória não deu margem para que a reação paranaense prosseguisse e fez o terceiro aos nove minutos. Após bate e rebate no meio-campo, a bola ficou com Renê, que deu belo passe em profundidade para Tarzia. Ele saiu na cara do goleiro e finalizou por baixo para marcar.

Logo depois o Vitória ainda teve um pênalti a seu favor após o árbitro pegar toque de mão de Maicon. Erick cobrou aos 15 minutos e converteu, embora o goleiro Pedro Rangel tenha acertado o canto e tocado na bola. Com ampla vantagem no placar e no campo, o Vitória seguiu dominando o jogo e criou mais algumas oportunidades, mas o placar não se alterou mais.

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O Vitória volta a campo na quarta-feira, às 21h30, novamente em casa para o duelo único com o Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. No sábado seguinte, às 18h, visita o Fluminense no Maracanã, no Rio, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Já o Coritiba terá a semana livre e volta a campo pela 15ª rodada no sábado, às 16h, quando recebe o Internacional no Couto Pereira, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA

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VITÓRIA 4 X 1 CORITIBA

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá (Neris), Luan Cândido e Ramon; Caíque (Ronald Lopes), Zé Vitor (Edenílson) e Emmanuel Martínez; Erick (Marinho), Renê e Matheuzinho (Tarzia). Técnico: Jair Ventura.

CORITIBA - Pedro Rangel; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Felipe Jonatan; Thiago Santos, Sebastián Gómez (Vini Paulista) e Josué (Gustavo); Lucas Ronier (JP Chermont), Pedro Rocha (Renato Marques) e Lavega (João Almeida). Técnico: Fernando Seabra.

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GOLS - Renê, aos 14, Zé Vitor, aos 27, e Pedro Rocha, aos 47 minutos do primeiro tempo. Tarzia, aos nove, e Erick, aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zé Vitor, Renê e Matheuzinho (Vitória). Thiago Santos (Coritiba).

CARTÃO VERMELHO - Tiago Cóser (Coritiba).

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ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

PÚBLICO - 17.848 pagantes (18.012 presentes).

RENDA - R$ 435.475,00.

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LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).