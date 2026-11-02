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Vitória anuncia a demissão de Jair Ventura e Brasileirão chega a 21 trocas de comando

Escrito por (via Agência Estado)
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Jair Ventura é mais um treinador demitido no Brasileirão, que agora chega a impressionantes 21 trocas em 33 rodadas disputadas. O comandante do Vitória foi dispensado nesta segunda-feira após somar o quarto jogo sem triunfo e ficar em situação perigosa na luta contra o rebaixamento.

A gota d'água para o comandante do Vitória foi a derrota no confronto direto com o Coritiba, sábado, no Couto Pereira, por 2 a 0. Antes, a equipe vinha de empates por 1 a 1 com Corinthians e Athletico-PR e revés de 2 a 1 frente ao São Paulo. Com 39 pontos, o time aparece na 14ª colocação, três a mais que o Corinthians, que abre a faixa de queda.

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"O Esporte Clube Vitória comunica a rescisão de contrato com o técnico Jair Ventura. Ao lado dos assistentes Emílio Faro e Antônio Macedo, que compõem sua comissão técnica, Jair teve papel decisivo na permanência do clube na Série A em 2025, foi campeão da Copa do Nordeste em 2026 e conduziu nosso time às quartas de final da Copa do Brasil 2026.", anunciou o Vitória.

"Deixamos nosso agradecimento por todas as conquistas e momentos marcantes, e desejamos muito sucesso na continuidade de sua trajetória. Obrigado, Jair!", completou o Vitória.

A demissão de Jair Ventura nesta segunda-feira rendeu críticas ao presidente Fábio Mota nas redes sociais do clube. Mas, por ter bancado o comandante e ter demorado em optar pela demissão. Ameaçado de queda, o Vitória entra em campo apenas na sexta-feira, quando recebe o Fluminense, no Barradão. Em caso de triunfos de Grêmio, Mirassol e Corinthians, que atuam entre terça e quarta, o time poderá entrar em campo na zona de degola.

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Com a queda de Jair Ventura, agora restam apenas cinco equipes que permanecem com seu técnico desde o início do Brasileirão: o segundo colocado Palmeiras, com Abel Ferreira, o Athletico-PR de Odair Hellmann, o quinto, o Bahia de Rogério Ceni, em sexto, O Red Bull Bragantino de Vagner Mancini, na nona posição, e o ameaçado Mirassol de Rafael Guanaes, atualmente em 16º.

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