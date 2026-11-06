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'Vitor Roque semeia o terror': goleada do Palmeiras é destaque em jornal espanhol

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A vitória do Palmeiras sobre o Remo pelo placar de 6 a 1 no Nubank Parque, na noite desta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, ganhou eco na Espanha. E Vitor Roque, com atuação decisiva, jogou o suficiente para ganhar o noticiário esportivo.

O jornal As estampou o camisa 9 em sua manchete como um dos protagonistas do resultado que se transformou na maior goleada da competição até aqui e manteve o Palmeiras na cola do líder Flamengo nesta reta final de Nacional. "Vitor Roque semeia o terror".

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Bastante participativo, com boa movimentação e inteligência para dar sequência às jogadas ofensivas, o "Tigrinho" deixou a sua marca no quarto gol palmeirense, anotado ainda no primeiro tempo, com pouco mais de meia hora de duelo. Inicialmente anulado por impedimento, a jogada foi revisada pelo VAR e confirmado. O juiz do duelo, porém, creditou o lance a Marcelinho como gol contra.

Nem mesmo esse detalhe tirou o brilho da atuação do jovem atacante. Com uma intensidade que não vinha sendo praticada há alguns jogos, o Palmeiras deu o recado de que está muito vivo na briga pelo título. E Vitor Roque foi uma peça fundamental nesse processo.

"No último jogo do campeonato antes da pausa para os jogos das seleções, Abel Ferreira deu a 'Tigrinho' sua primeira oportunidade como titular, reintegrando-o ao time após várias semanas afastado por lesão.

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Ele é mais necessário do que nunca, principalmente com a reta final da temporada tão apertada, incluindo jogos contra Cruzeiro e Flamengo antes da final no Centenário (decisão da Libertadores)", destacou o periódico.

Na construção do placar de 6 a 1, outros personagens também entraram nesse enredo como protagonistas, como foi o caso de Arias, autor de dois gols e ainda o atacante Maurício, que balançou a rede, assim como o argentino Flaco López, principal nome do ataque.

E jogos com caráter decisivo é que não faltam para o time paulista contar com a força do elenco. Neste domingo, em São Januário, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Vasco pelo jogo de volta da semifinal e depende de um empate para garantir a vaga na dedisão da Copa do Brasil. Vitor Roque e companhia terão, mais uma vez, a chance de apresentar a força do seu futebol em prol do time de Abel Ferreira.

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