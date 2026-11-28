Com apenas 21 anos, o centroavante Vitor Roque disputará sua terceira final de Libertadores neste sábado (28), diante do Estudiantes. Ao portal As, de Madri, o jovem falou sobre a busca pela primeira conquista na competição e relembrou das derrotas, em 2022, pelo Athletico Paranaense, e no ano passado, pelo próprio Palmeiras.

"Já tive duas oportunidades de ganhar a Libertadores, mas não consegui. A primeira com o Athletico Paranaense e a segunda no ano passado com o Palmeiras. Agora terei minha terceira chance. Se Deus quiser, será diferente e seremos campeões". "Estou chegando mais bem preparado, com a cabeça no lugar, pronto para, se Deus quiser, me tornar um campeão".

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O atacante do gigante paulista também elogiou o trabalho do técnico Abel Ferreira e enfatizou a importância do comandante desde que chegou ao time, em fevereiro do ano passado.

"Desde que cheguei, ele me ajudou muito. Voltei da Europa em uma situação difícil, tanto psicológica quanto fisicamente. O treinador foi quem me deu forças e incentivo para voltar a jogar em alto nível. Ele está sempre conversando com os jogadores. Ele nos ajuda muito no âmbito pessoal, e tudo o que precisamos fazer é dar nosso máximo por ele em campo".

Durante a entrevista ao portal espanhol, o atacante também exaltou o clube. "Foi no Palmeiras que me reencontrei, sem dúvida. A presidente Leila e o diretor Anderson Barros sempre me deram total apoio e confiança no meu trabalho desde o primeiro dia que cheguei. Toda a equipe me ajudou muito e me fez sentir em casa".

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Embora seja uma das peças chaves na equipe da Barra Funda, Vitor Roque sofreu com algumas lesões durante a temporada e tem números discretos: apenas 9 gols em 43 partidas. Agora recuperado, o centroavante deve ser titular diante do Estudiantes, formando ataque com Flaco López e Jhon Arias.

A grande decisão da Copa Libertadores da América está marcada para às 17h, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O Estudiantes está em busca do quinto título da principal competição do continente, enquanto o Palmeiras tenta o tetracampeonato após bater na trave no ano passado.