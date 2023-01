Vitor Roque comanda vitória do Brasil sobre o Peru no Sul-Americano sub-20

Marcos Antomil (via Agência Estado)

Com ótimo desempenho no segundo tempo, a seleção brasileira derrotou o Peru nesta quinta-feira na estreia do Sul-Americano sub-20, disputado na Colômbia. O torneio definirá vagas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago e do Mundial da categoria. No Estádio Pascual Guerrero, em Cali, o Brasil se valeu da astúcia de Vitor Roque para comemorar a vitória por 3 a 0.

Os primeiros movimentos da seleção brasileira não deixaram impressão de um time coeso. A tensão, comum em estreias, trouxe ansiedade aos jogadores nas tomadas de decisão. Aos 11 minutos, preocupação para o técnico Ramon Menezes. O zagueiro Weverton deixou o campo mancando com um entorse no tornozelo do pé esquerdo e precisou ser substituído por Douglas Mendes.

O Brasil não levou nenhum susto da seleção peruana, mas só conseguiu se encontrar ofensivamente na reta final com lances perigosos. Vitor Roque foi o motor do time brasileiro, que apostou em troca de passes velozes e cruzamentos na área. Guilherme Biro tentou chamar o jogo para si, mas errou lances simples, não conseguiu ajudar muito e o placar persistiu empatado sem gols.

Na volta do intervalo, o Peru tentou neutralizar o domínio brasileiro, sem sucesso. Aos poucos, a seleção brasileira retomou as rédeas da partida e passou a apostar em chutes de fora da área.

Foi assim que Marlon Gomes acertou a trave. Aos 23, o placar foi inaugurado. Vitor Roque aproveitou a bola escorada na entrada da pequena área e, com uma finalização mascada, balançou as redes.

Aos 30, Andrey deixou o seu, ampliando o marcador. Em uma jogada confusa, com bate-rebate, o volante chutou de fora, o goleiro se atrapalhou com a presença de Luís Guilherme e deixou a bola entrar. Cinco minutos mais tarde, Vitor Roque fez o terceiro em cobrança de pênalti.

"É uma alegria enorme vestir essa camisa. Estreia do jeito que esperávamos. Consegui marcar dois gols e ajudar o time a sair com a vitória. Se não fosse pelos companheiros, eu não poderia ter feito os gols. É um bom começo, vamos trabalhar firme. As outras seleções também serão difíceis, vamos seguir firmes na competição", avaliou Vitor Roque após o jogo.

Na próxima rodada, a seleção brasileira folga e só volta a atuar na segunda-feira, dia 23, quando enfrenta a Argentina, às 21h30, novamente em Cali. Já os peruanos pegam os donos da casa neste sábado, às 20h30.

O Grupo A é composto por Brasil, Argentina, Peru, Colômbia e Paraguai. O Grupo B é integrado por Bolívia, Chile, Equador, Uruguai e Venezuela. Os três primeiros colocados de cada chave avançam para o hexagonal final. Na última etapa, os quatro melhores classificados garantem vaga no Mundial Sub-20, que será disputado na Indonésia. Os três primeiros também vão para os Jogos Pan-Americanos de Santiago.