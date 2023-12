Vitor Roque atende fãs e faz gol em treino aberto do Barcelona com mais de 5 mil torcedores

O Barcelona realizou neste sábado um treinamento solidário, aberto ao público e que recebeu mais de cinco mil torcedores, no estádio Johan Cruyff, em prol do projeto "Robôs" do programa de "Bem-Estar Emocional", que permite crianças hospitalizadas e jovens em situação de vulnerabilidade visitar o clube e conversar com os jogadores. A ação, inclusive, contou com o brasileiro Vitor Roque, recém-apresentado ao clube catalão. O ex-jogador do Athletico-PR fez gol e atendeu aos fãs.

O treino foi voltado aos torcedores. Vários jogadores foram até a arquibancada para distribuir autógrafos, tirar fotos e entregar itens do clube, como bandeiras e bonés. Vitor Roque foi um dos jogadores mais ovacionados pelo público presente no estádio, assim como João Félix, Kounde e Ferran Torres.

Vitor Roque já passou pelo famoso trote dos jogadores e teve uma longa conversa com o técnico Xavi. O brasileiro foi comprado, junto ao Athletico-PR, por R$ 400 milhões e assinou vínculo com o Barcelona até 2031. Ele já conheceu todas as instalações do clube e mostrou muita motivação em sua chegada à equipe catalã.

"Estou muito feliz com tudo o que aconteceu na minha vida. Estou vindo aqui muito ansioso para fazer coisas, aprender e me divertir. Estive me preparando para isso com meu treinador pessoal. Todos os dias conversamos para garantir que eu chegue a Barcelona em perfeitas condições", disse.

O atacante chegou almejando conquistar títulos pelo Barcelona. "Estou ansioso para fazer as coisas bem e ganhar o máximo possível no Barça. Espero aprender e gostar de jogar com os melhores jogadores do mundo. Eles são todos muito bons, mas mal posso esperar para jogar com Lewandowski. E com Raphinha também, é claro. Isso será um sonho tornado realidade", afirmou.

Ele também traçou os objetivos para a temporada. "No Campeonato Espanhol, temos que subir na tabela, tanto quanto podemos, e depois lutar para vencer a Liga dos Campeões. Porque no Barça sabemos que só a vitória conta. Pessoalmente, eu gostaria de fazer um pouco para ajudar a equipe, farei tudo o que puder para fazer isso", disse.

O próximo compromisso do Barcelona é diante do Las Palmas, em duelo marcado para esta quinta-feira, às 17h30 (horário de Brasília), no estádio Gran Canaria.