Vitor Pereira testa positivo para covid-19 na véspera de Corinthians x Boca

Da Redação

O técnico Vitor Pereira testou positivo para covid-19 e não deve estar em campo para comandar o Corinthians na partida contra o Boca Juniors, pela Copa Libertadores, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h30 desta terça-feira. O clube aguarda a contraprova do exame.

continua após publicidade .

O treinador português estava previsto para dar uma entrevista coletiva nesta segunda-feira às 13 horas, ao lado do presidente Duílio Monteiro Alves, mas sua participação foi cancelada. Vitor Pereira não deu entrevista após a derrota para o Palmeiras por 3 a 0, no sábado, pelo Brasileirão, devido a uma campanha do clube chamada "Futebol Sem Ódio" iniciada a partir da manhã de sexta-feira.

A iniciativa visava paralisar toda a sua comunicação, incluindo entrevistas e publicações nas redes sociais, se posicionando contra os sucessivos episódios de violência no futebol brasileiro e a disseminação do ódio nas redes.

continua após publicidade .

Na coletiva, Vitor Pereira responderia perguntas sobre a partida importante contra o Boca Juniors desta terça-feira e também sobre a quinta derrota em clássicos este ano. O time foi facilmente superado pelo Palmeiras, voltou a apresentar problemas defensivos em cobranças de escanteio e o desempenho expôs o desequilíbrio no elenco.

Com dois jogos disputados na Libertadores, o Corinthians está empatado em pontos com Deportivo Cali, Boca Juniors e Always Ready, todos com três pontos no Grupo E. Mas pelo saldo de gols negativo, a equipe ocupa a última posição.