Vítor Pereira tem dúvidas em todos os setores do Corinthians para o clássico

O técnico Vítor Pereira tem algumas dúvidas para escalar o Corinthians para o clássico de domingo, às 16 horas, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Uma delas está na lateral-direita: Fagner ou Rafael Ramos.

O primeiro se recupera há mais de um mês de entorse no tornozelo direito, lesão sofrida diante do Deportivo Cali, em duelo da Copa Libertadores. O segundo, acusado de injúria racial por Edmílson, do Internacional, pode voltar ao time, após ficar fora da partida contra o Boca Juniors, em La Bombonera, por não estar escrito na competição sul-americana.

No meio-campo, o treinador português vai decidir por Du Queiroz ou Cantillo, enquanto no ataque Mantuan, Willian, Júnior Mores e Jô brigam por duas vagas.

O elenco corintiano ainda fará mais dois treinos Ants do clássico, mas os atletas que poderão entrar em campo são: Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz (Cantillo), Giuliano e Renato Augusto; Gustavo Mantuan (Willian), Róger Guedes e Júnior Moraes (Jô).

Nesta quinta-feira, a CBF informou que a partida contra o Cuiabá mudou de data e horário. A partida da décima rodada será dia 7, às 21h30, no Mato Grosso, e não mais dia 9, às 20 horas, como estava marcado anteriormente.

BAMBU

Já o zagueiro Robson Bambu falou pela primeira vez após seu inquérito de estupro ter sido arquivado: "Obrigado a quem esperou o desfecho do inquérito e acreditou na Justiça, sem julgamentos precipitados. Em nenhum momento duvidei que tudo seria esclarecido. O apoio de minha família, amigos, clube e torcedores me ajudou a atravessar esse período com serenidade. Só tenho a agradecer!"